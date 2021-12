Lékařské společnosti doporučují očkování pro děti od pěti do 11 let

Praha - Lékařské společnosti doporučují očkování dětí proti covidu-19 i pro skupinu ve věku od pěti do 11 let. Uvedly to v dnes zveřejněném stanovisku, na které na twitteru upozornil předseda České vakcinologické společnosti společnosti Roman Chlíbek. I když je covid-19 v dětském věku méně závažný než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří skončili v nemocnici a zemřeli. Covid může u dětí způsobit závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže. I když byly po očkování proti covidu zaznamenány vzácné a vesměs mírné případy zánětu osrdečníku a srdečního svalu, prospěch z očkování podle lékařů převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků. Už dříve vakcinologická společnost doporučila očkování proti covidu pro děti od 12 let.

Covid má podle odborníků na děti a adolescenty i mnohé nepřímé zdravotní dopady. Infekce u dětí navíc pomáhají udržovat cirkulaci viru ve společnosti. "Očkování může přispět k udržení normálního fungování společnosti včetně prezenční výuky a dalších dětských kolektivních aktivit. Obě dostupné mRNA vakcíny jsou velmi účinné v prevenci nemoci covid-19," uvedly lékařské společnosti. Kromě vakcinologické se ke stanovisku připojila mimo jiné i pediatrická společnost, sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a společnost pro epidemiologii a mikrobiologii.

Pro děti jsou dostupné očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Odborná společnost připomíná, že po registraci vakcín byla zjištěna příčinná souvislost očkování s rozvojem zánětu osrdečníku a srdečního svalu, především u chlapců po druhých dávkách vakcíny. "Tyto příhody jsou vzácné a vesměs mírné. Prospěch z očkování převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků," napsali odborníci.

Pokud děti covid prodělají, je možné podle odborníků vakcinaci odložit o tři až šest měsíců. Stejná možnost platí i v případě druhé dávky, pokud dítě onemocní po podání první dávky.

Očkovací látka pro děti od pěti do 11 let by měla tento týden dorazit do Česka. Od neděle mohou rodiče děti k očkování registrovat do očkovacích center. Počítá se s tím, že proti covidu budou tyto děti očkovat také jejich praktičtí lékaři, tam registrace přes internet nutná není.