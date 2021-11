Lékařská komora nikdy nedostala stížnost na psychiatra Cimického

Praha - Česká lékařská komora nikdy nedostala stížnost na psychiatra Jana Cimického, kterého několik žen včetně jeho pacientek v médiích obvinilo se sexuálního obtěžování či napadení. ČTK to řekl mluvčí komory Michal Sojka. Podle něj se orgány komory nemohou zabývat obviněním na základě informací z médií, ale jen na základě podané stížnosti. Výbor Psychiatrické společnosti dnes uvedl, že pokud by se obvinění potvrdila jako pravdivá, vyvodí z toho důsledky. Možností je vyloučit lékaře z jejích řad. Ale ani Psychiatrická společnost dosud neobdržela žádnou stížnost či podnět, který by s chováním Cimického souvisel. Kauza propukla po oznámení Hradu, že Cimický dostane od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Cimický první nařčení z obtěžování popřel, k dalším už se nevyjádřil.

Pražští policisté dnes vyzvali případné poškozené a svědky v případu sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, aby se přihlásili vyšetřovatelům. Z kontextu vyplývá, že jde o Cimického. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk v tiskové zprávě uvedl, že kriminalisté v případu provádějí prvotní úkony v rámci trestního řízení.

"Česká lékařská komora nikdy v minulosti ani teď nedostala žádnou stížnost na pana doktora Cimického," řekl na dotaz ČTK Sojka. Aby se disciplinární orgány komory věcí mohly zabývat, musí stížnost někdo podat. Nejlepší situace podle Sojky je, když si stěžuje přímo ten, kdo se cítí být konáním lékaře postižený, tedy pacient nebo jeho příbuzní. "Sami nemáme možnost začínat proces, jako má policie nebo státní zastupitelství, když vidí něco v televizi a mohou začít konat," doplnil. Kauza je podle něj nyní spíše na orgánech činných v trestním řízení.

K případu se dnes také vyjádřil výbor Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ve svém prohlášení uvedl, že s velkým znepokojením zaznamenal informace, které se objevily v médiích ohledně údajného nepřijatelného chování Cimického vůči jeho pacientkám a obvinění vznesená vůči jeho osobě. "Podle dostupných informací jsou v tuto chvíli všechna obvinění prošetřována Policií ČR, a pokud se potvrdí jako pravdivá, tak i PS z celé záležitosti vyvodí důsledky. PS dosud nikdy neobdržela žádnou stížnost či podnět, který by s chováním MUDr. Cimického souvisel," uvedl mluvčí společnosti Jan Červenka. V případě závažného pochybení nebo prokázaného trestného činu může podle stanov Psychiatrická společnost člena vyloučit ze svých řad.

Cimický, který má dostat od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury, dříve popřel obvinění herečky a zpěvačky Jany Fabiánové, která v říjnu na sociální síti uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl. K dalším nařčením se nevyjádřil. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí Deníku N řekl, že Cimický by vyznamenání dostat neměl, dokud neočistí své jméno. Hrad se k informacím zveřejněným v médiích ani k vyjádření premiéra, který seznam osobností vyznamenaných prezidentem už dříve spolupodepsal, zatím nevyjádřil.

Fabiánová podle dřívějších informací Hospodářských novin zveřejnila příspěvek na sociální síti právě v reakci na informaci, že Cimický dostane státní vyznamenání. Cimického následně po Fabiánové z obtěžování či přímo napadení obvinily i další ženy. V neděli například v pořadu ČT 168 hodin jedna z žen popsala, že ji Cimický jako pacientku v Psychiatrické nemocnici Bohnice v 80. letech sexuálně napadl. Její tvrzení televizi potvrdila i sexuoložka Hana Fifková, ke které žena po propuštění z léčebny docházela na terapii. Obtěžování v ČT popsaly i další ženy.

Někdejší Cimického nadřízený psychiatr Zdeněk Bašný České televizi řekl, že Cimického odchod z bohnické léčebny v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním. Cimický byl v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích primářem socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v letech 1981 až 1996. Ženy v médiích většinou popisují obtěžování právě z této doby. Podle trestního zákoníku, který platil do roku 2010, by byly případné trestné činy promlčené po 12, pěti či třech letech podle závažnosti činu.