Lékárny postupně doplňují léky s paracetamolem, které chyběly

Praha - Lékárny postupně doplňují léky s obsahem paracetamolu, kterých byl v uplynulých týdnech v Česku nedostatek. Poptávka lidí po Paralenu a dalších podobných léčivech podle většiny z nich klesá. Vyplývá z dnešních vyjádření lékárnických sítí na dotaz ČTK. Farmaceutická společnost Zentiva už dříve kvůli šíření nákazy nemoci covid-19 výrobu paracetamolu navýšila. Ve středu odpoledne začne pro český trh vyrábět avizovaný nový lék s názvem Paraceta, uvedla mluvčí firmy Lucie Šabíková.

"Zásoby se nám podařilo doplnit, momentálně máme skladem nejvíce druhů Paralenu za poslední týdny. V internetové lékárně Pilulka.cz regulujeme prodej těchto léků omezením na dva, respektive pět kusů na objednávku. Mimo Paralenu máme skladem i další léky s obsahem paracetamolu," řekla ČTK mluvčí lékárenské sítě Pilulka Kateřina Schotliová.

Situace se podle ní zlepšila také u roušek, respirátorů, antibakteriálních gelů, mýdel a dezinfekce. "Máme zásoby, které pravidelně doplňujeme. Nejproblémovější jsou teď jednorázové rukavice a bezkontaktní teploměry, jejichž zásoby bohužel nemáme," uvedla. Nižší zájem o léky s obsahem paracetamolu evidují také lékárny Benu. "Situace se začíná stabilizovat, lidé již nemají potřebu nakupovat tyto léky do zásoby," potvrdila za firmu Alžběta Piškulová.

Výrobce léčiv Zentiva dlouhodobě pro svého bývalého majitele - společnost Sanofi, vyrábí Paralen ve svém závodě v pražských Dolních Měcholupech. Uvedení Paracety na český trh podle dřívějšího vyjádření firmy na jeho výrobě nic nezmění. "Paracetu začínáme vyrábět ve středu odpoledne, pak hned pojedou první šarže do lékáren," řekla dnes ČTK mluvčí firmy Šabíková.

Léčiva proti horečce, která je jedním z průvodních jevů nemoci covid-19, některým lékárnám v Česku v posledních týdnech docházela. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v polovině března vyzval lidi, aby léky s obsahem paracetamolu zbytečně nehromadili. Česká lékárnická komora upozornila, že alternativou mohou být kombinované přípravky s paracetamolem. Příkladem může být Coldrex.

Mluvčí řetězce Dr.Max Michal Petrov ČTK řekl, že síť minulý týden začala se závozy antibakteriálních gelů a přípravků s paracetamolem vlastní značky (Paracetamol Dr.Max a Parapyrex Dr.Max) do svých lékáren. "Po celou dobu mimořádného stavu jsem dělali vše pro to, abychom tyto produkty měli v prodeji a výpadky nikdy netrvaly víc než jen pár dní," uvedl. "V pátek jsme také uvolnili pro prodej klientům lékáren několik desítek tisíc kusů chirurgických roušek Steriwund. Závozy do lékáren začínají dnes, takže někde už k dostání jsou," doplnil.

Internetová lékárna Lékárna.cz se podle výkonného ředitele Karla Klodnera zotavila ze zásobovacího výpadku, jediné, čeho ještě stále není tolik, jsou právě přípravky s paracetamolem. Firma podle něj mimo jiné vyvinula vlastní hygienický gel na ruce s vysokým obsahem alkoholu a mikrobiálním účinkem. "Byl to skoro překážkový běh - nebyly lahvičky, nebyly různé potřebné látky a podobně, ale povedlo se a dnes dorazilo prvních 5000 lahviček. Budeme ho prodávat na našem e-shopu i prostřednictvím distribučních sítí," dodal.