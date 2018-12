Praha - Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Kvůli boji s padělky budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Povinnost zavede vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Poslanci navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví ale zachovali nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Vakcíny by nadále mohli dostávat přímo lékaři.

Takzvaná protipadělková novela, jež nyní zamíří k posouzení do Senátu, vychází z evropských předpisů. Odborníci tvrdí, že v Česku není problém s falešnými léky v lékárnách, ale na internetu. Nejčastěji jde podle nich o léky na sexuální dysfunkce, pálení žáhy, poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo onkologická onemocnění. Ani v Evropské unii zatím nejsou podle zdůvodnění vládní předlohy falešné léky v lékárnách časté, ale riziko roste. Pokud by se padělky dostaly k pacientům legální cestou, mohla by se snížit důvěra v poskytovatele zdravotní péče i zdravotní systém, stojí v důvodové zprávě.

Zachování nynějšího stavu distribuce části vakcín prosadila skupina poslanců v čele s Davidem Kasalem (ANO). Skutečnost, že nehrazené vakcíny určené k nepovinnému očkování by nemohli dostat přímo lékaři, přináší podle autorů pozměňovacího návrhu některá úskalí. Upozornili zejména na riziko nedodržení skladovacích podmínek vakcín, které musejí být v chladu. "Pacient bude nově nucen v mnoha případech vyzvednout recept u lékaře, následně sehnat a zakoupit vakcínu v lékárně a opětovně cestovat do ordinace lékaře nechat vakcínu aplikovat," uvedli ve zdůvodnění. Podle ministerstva zdravotnictví je ale poslanecká úprava v rozporu s evropskými předpisy.

Sněmovna na návrh Věry Adámové (ANO) snížila maximální výši postihu za porušení povinností daných novelou z 20 milionů na dva miliony korun a odklad možného ukládání sankcí až na rok 2020. Další poslankyně vládního hnutí Jana Pastuchová prosadila uzákonění povinnosti dodavatele převzít zpět takový lék, u kterého se nepodaří ověřit jeho pravost ani po dvou týdnech od prvního neúspěšného pokusu.

Pochyby o potřebě ověřovat pravost léků už dříve vyjádřila Česká lékárnická komora, podle níž jsou současná bezpečnostní pravidla dostatečná. V českých lékárnách se podle komory dosud neobjevil ani jeden padělek a novela jen zvýší administrativu.