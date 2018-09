Praha - Česká lékárnická komora se chystá zažalovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kvůli opožděným dodávkám léků. Žalobu chce podat, pokud ústav nezačne trestat distributory léčiv za to, že objednané léky pro konkrétní pacienty nedodávají lékárně včas, tedy do dvou pracovních dnů podle zákona. Komora se na tom usnesla na dnešním mimořádném sjezdu. SÚKL prostřednictvím své mluvčí Barbory Peterové uvedl, že ustanovení zákona ohledně dodávek je právně nevymahatelné. Ministerstvo zdravotnictví chce problém vyřešit novelou zákona.

"Byli jsme jako představenstvo pověřeni, abychom připravili žalobu na Státní ústav pro kontrolu léčiv pro nečinnost," řekl ČTK předseda komory Lubomír Chudoba. Chtějí dosáhnout toho, aby SÚKL začal vymáhat po distributorech dodržování platného zákona. Žalobu má vedení komory připravit v řádu týdnu, tedy zhruba do konce října.

"Obavy lékárníků chápeme, avšak v gesci SÚKL není zajištění dostupnosti léčiv. Nemůžeme přinutit farmaceutickou společnost, aby přerušené nebo ukončené dodávky k nějakému datu obnovila. Ustanovení v zákoně týkající se povinnosti dodávek je právně nevymahatelné," uvedla mluvčí. SÚKL podle ní může dostupnost léků hodnotit jen podle došlých hlášení. V případě dlouhodobého výpadku informuje ministerstvo zdravotnictví, dodala mluvčí.

Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim předložit novelu zákona, podle které by místo distributorů byli za to, že přípravky dodají včas, odpovědní výrobci, uvedla Česká televize. "Bude muset držet určitý objem léků a pokud zkrátka lékárna nebude tím lékem disponovat, tak ten lék si vyžádá a do dvou pracovních dnů výrobce ten lék bude muset dodat, jinak mu bude hrozit poměrně významná sankce," řekl ČT ministr Vojtěch Adam (za ANO).

Po ministerstvu zdravotnictví lékárníci požadují seznam firem, které vyvážejí léky do ciziny. Chtějí tak získat informace, která firma jaké léky vyvezla a v jakém množství, a porovnat, zda vývoz není příčinou nedostupnosti léků pro české pacienty, uvedl Chudoba.

"Už si prostě nemůžeme jenom vyměňovat své názory a stanoviska, ale buď budou ministerstvo a SÚKL konat, nebo se pokusíme domoci spravedlnosti přes české soudy," prohlásil.

Komora podle prezidenta také požaduje, aby ministerstvo nejpozději do 9. února příštího roku zajistilo financování lékáren v souvislosti s novou povinností kontrolovat pravost léčivého přípravku. "Ty náklady jsou vyčísleny zhruba na půl miliardy korun ročně pro 2500 lékáren, je to prostě ohromná částka, kterou potřebujeme," uvedl Chudoba.

Financování by bylo možné buď prostřednictvím úhradové vyhlášky, nebo přes cenový předpis. Lékárníci také požadují přechodný odklad sankcí spojených s touto povinností tak, jako tomu bylo u elektronického receptu.

Lékárníci budou muset od února načítat speciální bezpečnostní kód z každé krabičky léčivého přípravku. Kód má být ochranou před padělanými léky, kterou zavedla pro všechny členské země Evropská unie. Lékárníci tvrdí, že jim to přinese náklady na nové čtečky a časovou ztrátu při výdeji léků. Ministerstvo zdravotnictví zatím podle Chudoby opakovaně odmítlo návrhy komory na úhradu práce spojené s ověřováním pravosti léků, zdravotní pojišťovny "díky svéráznému výkladu úhradové vyhlášky" neproplácejí lékárníkům asi 15 procent jejich úkonů spojených s výdejem léků na lékařský předpis, dodal Chudoba.