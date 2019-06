Lékárníci chtějí vidět záznam o lécích pět let zpět jako lékaři

Praha - Lékárníci chtějí podle České lékárnické komory (ČLnK) vidět záznam o lécích pacienta pět let zpět jako lékaři, zabrání duplicitám i interakcím. V současném návrhu se počítá s rokem. V Česku je podle lékárníků téměř 8500 různých přípravků, které mohou způsobit tisíce lékových interakcí. Některé lékárny už dnes kontrolují vzájemné působení léků vlastními systémy. Zástupci komory to dnes sdělili na tiskové konferenci.

"Možnost nahlížet do lékového záznamu umožní lékárníkovi hodnotit farmakoterapii pacienta tak, aby předcházel zbytečným nežádoucím účinkům, duplicitám nebo kontraindikacím," uvedl viceprezident ČLnK Aleš Krebs. Lékárník při výdeji léku pacienta poučí o tom, jak lék užívat nebo o případných vedlejších účincích. Zároveň v rozhovoru ověří, jestli pacient pokynům rozumí a bude je dodržovat.

Důležité jsou podle lékárnice Alexandry Haškové i zdánlivě nepodstatné dotazy. Například těhotenství nebo kojení mohou být důvod, proč některé léky pacientky nesmí brát. Některé léky zase není možné podávat dětem do určitého věku nebo pod určitou váhu.

Z případů interakcí u často užívaných léků lékárníci upozorňují na vzájemné nežádoucí působení léků na ředění krve jako je například Warfarin s ibuprofenem proti bolesti. Některé volně prodejné léky na alergie mohou zase nebezpečně zvyšovat účinnost léku Klopidogrel pro nemocné po infarktu.

Některým lékům zase vadí konkrétní potraviny či alkohol. Při současném užití paracetamolu, například léku Paralen, a alkoholu může dojít k poškození jater. Lék na Parkinsonovu chorobu Levodopa se nesmí užívat s banány, lék na vysoký krevní tlak Losartan s brokolicí či kapustou, Digoxin se zeleným čajem, Felodipin s pomelem a Diclofenac s kolovými nápoji.

Z průzkumu, který si komora nechala udělat, vyplývá, že 57 procent lidí dostalo od lékárníků instrukce k užívání léků, které jim lékař nesdělil. Lékové interakce jsou velmi časté. Podle prezidenta komory Lubomíra Chudoby česká data nejsou, ale například ve velké Británii se týkají asi sedmi procent lidí. Práce klinických farmaceutů v českých domovech pro seniory ukazuje, že nežádoucí vzájemná působení léků nebo užívání více přípravků se stejnou účinnou látkou se najdou téměř u každého jejich obyvatele. Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou nežádoucí působení léků čtrnáctá nejčastější příčina úmrtí a ročně stojí život asi 42 milionů lidí.

V pátek se bude novelou zákona o léčivech, která má lékový záznam zprovoznit, zabývat Sněmovna. Největší diskuse se vedly o nastavení účasti v systému, tedy o tom, jestli bude zpočátku u každého lékový záznam evidován nebo ne. Ministerstvo prosazuje, aby byl systém všeobecný, ale bylo z něj možno vystoupit. Podle kritiků jsou ale možnosti vystoupení příliš komplikované. Počítají totiž s ověřením na Czech Pointu nebo zabezpečeným přístupem přes internet.

Pak by bylo možné přístup lékařům a lékárníkům ke svému seznamu léků zakázat nebo povolit jen vybraným. Komora nabízí, že místem, kde by mohli lidé svůj přístup k lékovému záznamu spravovat, by mohly být právě lékárny.