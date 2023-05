Lékárnám má za nezapsané léky hrozit pokuta 20 milionů korun i zákaz činnosti

Praha - Lékárnám má hrozit za nezapsání léků do evidence pokuta 20 milionů korun, tedy desetinásobek současné maximální výše postihu, a nově až zákaz činnosti. Návrh novely, která má zabránit reexportům léků, schválila dnes vláda. Po zasedání kabinetu o tom informoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Stát se v posledních měsících potýká s nedostatkem některých léků a ministr nedávno nevyloučil, že situace se opět zhorší na podzim.

Dnes Válek uvedl, že většiny lékáren se problém reexportem léků netýká, "systematické nezavádění léků do evidence spojené s jejich mizením se ale děje a jedná se o nelegální činnost". Další novelou připravovanou na červen plánuje jeho úřad nařídit povinné skladování léků. Hovoří o lhůtě dvou měsíců.

Společně s národní novelou dnes schválil kabinet také normu o zdravotnických prostředcích, která vychází z unijní směrnice, jejímž cílem je na evropské úrovni zlepšit koordinaci a zefektivnit dostupnost zdravotnických prostředků. Oba návrhy nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

Zatímco za nelegální vývoz léku zavedeného do evidence může Státní ústav pro kontrolu léčiv nyní uložit až 20milionový postih, za jeho nezaevidování pak nejvýše dvoumilionový. "Pachatelům se tak nezavádění léčiv do evidence v uvozovkách vyplatí, neboť jim hrozí desetinásobně nižší pokuta," řekl Válek už dříve ve Sněmovně.

Válek počátkem května také uvedl, že do šesti týdnů předloží k odborné diskusi změnu, která by nově definovala kategorie léků. V každé z nich by byl plně hrazený lék. V současné době to tak podle něj není, pacienti si například nemohou pořídit plně hrazený lék na kašel nebo nachlazení. Kategorie by se podle Válka měly změnit do konce roku.

Příští rok pak ministr plánuje otevřít zákon o zdravotních pojišťovnách a zákon o zdravotním pojištění, ve kterých chce fixovat daleko větší odpovědnost pojišťoven, aby pacientovi, který je u nich pojištěný, zajistily péči.