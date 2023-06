Lékařka: Zahřívaný tabák nelze srovnávat s e-cigaretami, je rizikovější

Praha - Zahřívaný tabák je rizikovější než elektronické cigarety. Při kulatém stole Hospodářské komory o snižování rizik kouření to v Praze řekla vedoucí centra pro závislé na tabáku z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Králíková. Srovnávat elektronické cigarety a zařízení na zahřívaný tabák nelze, tabákové firmy to dělají, uvedla. Míní, že elektronické cigarety by měly být zdaněné výrazně méně než zahřívaný tabák.

Vláda ve svém konsolidačního balíčku navrhuje růst spotřební daně na tabák, větší zdanění zahřívaného tabáku a zavést daň i na elektronické cigarety. Podle vládního návrhu je nyní zahřívaný tabák zdaněn na zhruba pětinové úrovni oproti klasickému tabáku, v roce 2024 by se poměr měl zvednout na 29 procent. Nová spotřební daň z elektronických cigaret má vycházet z evropské tabákové směrnice, která regulaci těchto produktů zavede.

Králíková upozornila na to, že každý produkt představuje určitou míru rizika a jako maximálně rizikové označila běžné cigarety. Alternativy lze podle ní rozdělit na produkty na bázi tabáku nebo nikotinu, které se zahřívají, případně nezahřívají. Za relativně nejméně rizikový lze podle ní označit čistý nikotin, který obsahuji nikotinové sáčky nebo přípravky používané při odvykání kouření, jež lze koupit například v lékárně.

V elektronických cigaretách se zahřívá tekutá náplň, jež obsahuje nikotin. "V ČR zaznamenávám intenzivní kampaň výrobců, kteří se je (zařízení na zahřívaný tabák) snaží přirovnat k elektronickým cigaretám, tak to rozhodně není," řekla. Je sice podle ní pravda, že zahřívaný tabák obsahuje o desítky procent menší množství řady toxických látek oproti běžným cigaretám, je v něm ale zároveň asi 50 dalších látek, které jsou oproti klasickým cigaretám v množství větším v průměru o 150 procent.

Králíková uvedla, že v ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků a 70 procent z nich s tím není spokojeno a kouřit nechce. "Je tu asi 1,2 milionu lidí, kteří by si raději koupili něco jiného než cigarety," doplnila. Uvedla, že zhruba 30 procent kuřáků zkouší každoročně přestat, ale naprostá většina to dělá bez pomoci odborníků a neuspěje, takto přestane zhruba pět ze 100 lidí. S pomocí léčby je podle ní úspěšnost 35 procent a podobnou úroveň má i v zahraničí. Poznamenala, že v celém Česku se intenzivně léčí jen asi 1000 kuřáků, což ukazují data pojišťoven. Poukázala také na to, že například ve Velké Británii jsou elektronické cigarety běžnou pomůckou při odvykání a vláda tam plánuje rozdat milionu kuřáků poukázky na jejich nákup.

Králíková také řekla, že u běžných cigaret je nyní na kilogram tabáku daň zhruba 5000 korun a u řezaného tabáku je to 3000 korun, po plánovaném zvýšení daně to bude 3300 korun. "Je pořád (řezany tabák) výrazně levnější než cigarety, což také není dobře," doplnila. Za průměrný plat si dnes podle ní lidé koupí dvojnásobné množství krabiček cigaret než za průměrný plat před 30 lety. "Aby byly stejně dostupné, tak by krabička musela stát ke třem stům korun," dodala.