Olomouc - Rozměrné malby zdobí okna operačních sálů Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc. Její lékaři se rozhodli monotónní zelenou plochu v místnostech operačních sálů svépomocí rozveselit. Malířského štětce se nakonec chopila jedna z lékařek, která se ve volných chvílích věnuje malbě. Barevná okna zpříjemňují zdravotnickému personálu náročnou práci a mají prý blahodárný vliv i na psychické rozpoložení pacientů, které čeká operace.

"Výmalba speciální barvou, která musí pohlcovat a rozptylovat laserové paprsky, zahrnovala veškerou plochu sálů, tedy i okna a strop. Naše klinika ale sídlí ve starém objektu s vysokými stropy a zelené plochy byly únavně jednotvárné a působily poněkud stísňujícím dojmem. Proto jsem rád souhlasil s návrhem kolegyně Evy Studecké, že některé plochy vyzdobíme, aby byly veselejší, a ne tak vizuálně sterilní," řekl ČTK přednosta kliniky Richard Salzman.

Obrátil se proto s žádostí o pomoc na lékařku Michaelu Uhrovou, o níž věděl, že ve volném čase maluje. Salzman měl původně představu, že by okna mohl zdobit namalovaný výhled na pláž či do lesa. "To by ale bylo příliš komplikované. Jde totiž o velkou svislou plochu, s níž se nedá manipulovat. Proto jsem sálovým sestrám a panu přednostovi ukázala pár jednodušších návrhů a z nich jsme společně vybrali motiv knihovny," řekla Uhrová.

Malba na rozměrná okna operačních sálů pro ni byla velkou výzvou, do které se s chutí pustila. Kromě knihovny namalovala na okna i několik dalších motivů. "Obávala jsem se výsledku, ale myslím, že to dopadlo dobře. V případě prvního sálu při malbě knihoven jsem vycházela ze společného výběru, druhý operační sál už jsem pojala volněji. Sama jsem si vybírala, co budu malovat. A upřímně musím říct, že se mi malovalo lépe," podotkla s úsměvem Uhrová.

Netradiční výzdoba operačních sálů lékařce zabrala několik měsíců. "Musela jsem zkoordinovat svůj volný čas s volnou kapacitou sálů, což nebylo úplně jednoduché," uvedla Uhrová. Ve své volné tvorbě dává přednost abstraktní malbě akrylem na plátno.

Přednosta Salzman přiznal, že lékaři a sestry byli z nápadu ozdobit okna malbou zpočátku poněkud rozpačití. "Teď už ale slýchám jen pozitivní reakce," uvedl. Spokojena s výsledkem je i lékařka-výtvarnice Uhrová. "Na sál, pro nějž jsem si vzory vybírala sama, mám už mnohem větší pozitivní ohlasy. Snad se díky tomu bude všem lépe pracovat a pacienti se před operací při pohledu na okna? uvolní," dodala.

Budova, v níž sídlí klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku společně s oční klinikou, patří k nejstarším a současně architektonicky nejzajímavějším v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Někdejší oční pavilon, který má z čelní strany podobu klasicistního zámečku a zadní průčelí připomíná tradiční sanatorium, byl otevřen již v roce 1904. Otolaryngologové v budově pracují od roku 1925.