Lékařka: Lidé, kteří prodělali covid, mohou být náchylnější k jiným infekcím

Praha - Někteří lidé, kteří prodělali covid-19, mohou být náchylnější k jiným infekcím dýchacích cest, například pneumokokům. V roce 2019 pneumokokovou infekcí onemocnělo 483 lidí, 87 zemřelo. Výskyt nemoci se v době epidemie snížil zhruba na polovinu, zpomalilo se ale i očkování, přestože od roku 2015 je jedna z vakcín pro seniory zdarma. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci Rady seniorů ČR.

"Řada lidí, kteří covid prodělali, mají chronické změny na dýchacích cestách a na plicích. Budou proto náchylnější k i dalším infekcím, i pneumokokovým," uvedla lékařka Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pneumokok jako bakteriální infekce svého sezónního maxima dosahuje v předjaří, po epidemii akutních respiračních onemocnění a chřipky. Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jana Kozáková uvedla, že stejně jako u ostatních infekcí se počet případů v době epidemie koronaviru v letech 2020 a 2021 snížil. Loni tak bylo nakažených 264 osob, z nich 140 seniorů a 32 z nich nemoci podlehlo.

V letošním roce se ale počty případů zase zvýšily. "Máme nárůst v období předjaří a i teď máme v národní referenční laboratoři spoustu vzorků. Vracíme se do normálu, pokud za normál považujeme rok 2019," uvedla.

Za osoby, jejichž zdraví ohrožuje pneumokok nejvíc, považují odborníci seniory a chronicky nemocné. Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová uvedla, že podle průzkumu z roku 2021 pociťuje dlouhodobou nemoc nebo zdravotní problém 75 procent osob starších 65 let. Podle Kozákové starší osoby, které mají horší imunitu, jinak než očkováním chránit prakticky nelze.

"Zatímco proti chřipce je nutné se očkovat pravidelně každý rok, v vakcín proti pneumokokům stačí jediná dávka," uvedla Kozáková. Počty očkovaných ale kvůli epidemii také klesly. V roce 2019 si nechalo vakcínu proti pneumokokům podat téměř 135.000 lidí nad 65 let, předloni jich bylo 106.000.

Od roku 2015 se hradí z veřejného zdravotního pojištění vakcína proti pneumokokům seniorům, kteří žijí v zařízeních zdravotní nebo sociální péče jako jsou domovy pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Vakcínu pojišťovny hradí také dětem do sedmi měsíců věku. Podle Blechové by se ale měli kromě seniorů očkovat prakticky všichni, kdo se dlouhodobě léčí u některého z lékařů specialistů. Jde například o lidi s nemocemi jater, ledvin, srdce nebo plic nebo diabetiky. Mladším 65 let zdravotní pojišťovny po úhradě očkování u lékaře část nákladů vrací z fondu prevence.