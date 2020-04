Lékaři ze zemí mimo EU bez zkoušek v nemocnicích pracovat nebudou

Praha - Lékaři ze zemí mimo Evropskou unii bez předepsaných aprobačních zkoušek pracovat v nemocnicích nebudou. Sněmovna dnes nepřehlasovala senátní veto předlohy, kterou prosazovala vláda kvůli koronavirové krizi. Senátoři poukazovali na nadbytečnost návrhu, jehož legislativní cesta verdiktem poslanců skončila.

Pro návrh hlasovalo 94 poslanců, nutných bylo ale nejméně 101 hlasů. Z koaličních ANO a ČSSD se hlasování zdrželo po dvou poslancích. Jeden poslanec ANO hlasoval proti. Hlasování se zdržela i většina komunistických poslanců, kteří menšinovou vládu v dolní komoře tolerují. Pro návrh naopak zvedla ruku většina opozičních lidovců a jednotlivci z TOP 09 a STAN.

Lékaři z takzvaných třetích zemí měli dostat navzdory chybějícím zkouškám možnost pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu a ještě tři měsíce po jeho skončení. Pokud by nouzový stav trval déle než půl roku, lhůta by se prodloužila na šest měsíců od jeho konce. Zahraniční lékaři bez aprobačních zkoušek by museli mít srovnatelné lékařské vzdělání. Obdobná pravidla měla platit i pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Senátoři ale poukazovali na to, že zákon nemá smysl, když by cizí lékaři museli pracovat pod vedením lékaře s odborností. Dva lékaři by tak dělali jednu činnost. Českým lékařům by podle senátorů změna nepomohla, jak tvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zákon podle něho vycházel z podnětu nemocnic, konkrétně Nemocnice na Bulovce. Změna by podle ministra pomohla zajistit dostatek zdravotnických pracovníků, pokud by se někteří z nich ocitli v karanténě.

"Kolem zákona se dělá větší humbuk, než je realita," hájil předlohu Vojtěch. Zdůrazňoval, že by se jednalo o lékaře, kteří mají uznané zahraniční vzdělání. "Jsou to lékaři, které poskytovatel zná," uvedl. Například poslanec ODS a lékař Bohuslav Svoboda ale upozornil na to, že se setkal s cizinci, kteří předkládali falešné diplomy. "Nevíme, zda kvalifikaci mají," prohlásil.

Na působení lékařů zejména z Ruska a Ukrajiny upozorňuje dlouhodobě zejména Česká lékařská komora. Kvalita těchto lékařů je podle komory často horší, nedokážou se domluvit česky a nejsou schopni složit rozdílové zkoušky. Úspěšnost je asi 15 procent. Nově už nemají lékaři neomezený počet pokusů.