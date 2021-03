Slaný (Kladensko) - Lékaři ze Slaného a herci spouští očkovací kampaň #opětspolu. Chtějí přesvědčit veřejnost, aby se nechala očkovat, a vyvracet dezinformace o vakcínách. ČTK o tom dnes za organizátory informoval Robin Suchánek.

Iniciátorem kampaně je slánský lékař Matěj Falc. "Bohužel s neochotou lidí nechat se očkovat se setkávám neustále, proto má podle mě celý projekt smysl. Stát je ve všem o tři kroky pozadu," popsal lékař, proč je podle něj taková kampaň potřeba. Podpořilo ho i vedení nemocnice.

Autoři natočili dvě videa, ve kterých lékaři i známé osobnosti, například David Koller, Taťjana Medvecká, Vladimír Kořen a další přesvědčují veřejnost o tom, proč je důležité se nechat očkovat.

"Videa vytvořili profesionálové, kteří pracují pro ČT, nicméně to všichni dělali mimo svou pracovní dobu a zdarma, nebyla to domluva s Českou televizí," uvedl Falc. Dodal, že cena videoklipu byla 7000 korun, a to za hudební doprovod v pozadí. Mezi autory jsou produkční Vojtěch Svoboda, režisérka Eliška Faeklová, kameraman Filip Havelka a další.