Lékaři z Brna předepsali 550 receptů na tři kila konopí

Brno - Léčebné konopí využívá stále více lidí. Lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně letos za prvních osm měsíců vydali 180 pacientům 550 receptů na tři kilogramy medicínského konopí, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Je to více než za celý loňský rok, kdy vydali recepty na 2,5 kilogramu konopí. Léčebné konopí nemocnice předepisuje především na bolest u onkologických, degenerativních nebo autoimunitních onemocnění.

Fakultní nemocnice u svaté Anny byla prvním státním zdravotnickým zařízením, které začalo s léčbou medicínským konopím. Jako první v minulosti začala vyrábět konopné tabletky. "Léčebné konopí je skvělým lékem. Při dobrém používání je to vynikající doplněk ke klasické léčbě bolesti. Přímo působí na bolest, ale také na další průvodní příznaky chronické bolesti, jako je nespavost nebo úzkost. Celkově jednoznačně zvyšuje kvalitu života u pacientů právě s chronickou bolestí," uvedl Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Do léčby konopím se zapojuje v České republice čím dál více lékařů. Od začátku roku do konce srpna ho předepsali svým pacientům přes devět kilogramů, loni za stejnou dobu pouze přes dva kilogramy. "Třetina se týkala právě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde se historicky poprvé zavedlo užití konopí v kapslích a pomocí vaporizéru," poznamenala Lipovská. Připomněla, že letošní novinkou je zahájení výzkumu léčebného konopí, které realizuje nemocnice a její Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Budou se zkoumat účinky na pacienty. Díky tomu by se mohlo rozšířit využití konopí u dalších nemocí nebo by to mohlo vést k jednání o proplácení pojišťovnami. Pojišťovny zatím léčebné konopí nehradí. Konopí stojí asi od 130 do 170 korun za gram. Nejvíce bere pacient 30 gramů, měsíčně ho tak léčba může stát i několik tisíc.