Lékaři z Brna do pátku ve Lvově odoperují dvě desítky pacientů s popáleninami

Praha - Dvě desítky pacientů plánují do pátku odoperovat tři chirurgové a anesteziolog z Fakultní nemocnice Brno v nemocnici ve Lvově. Jde o první lékařskou misi programu ministerstva vnitra Medevac na Ukrajině. Informovala o tom dnes mluvčí ministerstva Klára Dlubalová.

"Jedná se o operační misi ve specializaci popáleniny a plastická chirurgie. Dnes začali lékaři operovat první z pacientů. Zaměří se zejména na komplikovaná zranění způsobená válečným konfliktem na Ukrajině. Pacientům umožní návrat k důstojnějšímu životu," uvedla Dlubalová.

I když lékaři vyjeli na Ukrajinu v programu Medevac poprvé, není to první podpora napadené země z tohoto dlouhodobého nástroje humanitární pomoci. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a s Českým červeným křížem se krátce po vypuknutí konfliktu zapojil do cílené pomoci ukrajinským popáleninovým centrům. "Díky tomu jsme Ukrajině dodali speciální zdravotnický materiál v hodnotě dvou milionů korun. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem obrany jsme v březnu 2022 do České republiky transportovali kriticky popálenou holčičku. Šlo o první transport takto popáleného dítěte do země EU. Lékařům se ji podařilo zachránit a holčička se zahojená a v dobrém fyzickém stavu o pár měsíců později vrátila zpět domů," uvedla mluvčí.

Zdravotně-humanitární program Medevac a program Pomoc na místě nabízí pomoc zemím s velkými uprchlickými populacemi a zemím, které čelí značným migračním tlakům. Rozpočet obou programů pro pomoc Ukrajině čítá pro letošní rok dohromady 120 milionů korun.