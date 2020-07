Lékaři věří podle průzkumu systému v boji proti covidu

Praha - Většina českých lékařů a lékárníků věří, že systém zdravotní péče v ČR zvládne tlak v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Vyplývá to z průzkumu, který během dubna a května provedla analytická společnosti IQVIA mezi 392 lékaři a lékárníky v ČR. Celých 87 procent respondentů uvedlo, že provedená a přijatá opatření proti šíření pandemie byla správná, uvedla dnes firma v tiskové zprávě.

"Důvěra lékařů v český zdravotnický systém byla během prvních měsíců pandemie velmi vysoká. Mezi lékaři převažoval optimismus a přesvědčení, že počet nakažených koronavirem se podaří dostat pod kontrolu," uvedl generální ředitel IQVIA pro Českou republiku a Slovensko Martin Šlégl.

Za největší problém českých pacientů během pandemie označili dotazovaní především omezení přístupu k lékaři, do nemocnic a klinik. Shodlo se na tom zhruba 70 procent respondentů. Více než 40 procent dotazovaných lékařů pak uvedlo, že zastavení nebo omezení sledování onemocnění bylo pacienty vnímáno jako vážný problém.

Počty pacientů se během první vlny pandemie podle průzkumu snížily u praktických lékařů - tj. obvodních lékařů a pediatrů, naopak 46 procent farmaceutů zaznamenalo nárůst pacientů. Podle dat společnosti IQVIA stouply například celkové prodeje volně prodejných léků na kašel a nachlazení v půlce března meziročně o více než 136 procent. Prodeje některých volně prodejných produktů pak se zvýšily i o stovky procent, uvedla firma.

Přibližně třetina dotazovaných lékařů uvedla, že během pandemie komunikuje s pacienty méně než dříve. Situace se však liší u pediatrů, kde naopak polovina respondentů komunikuje s pacienty více než před covidem. Pandemie podle studie vedla také k většímu rozšíření takzvané telemedicíny, což je distanční medicína poskytovaná pomocí telefonu nebo digitálních kanálů, mezi lékaři.

"V současnosti telemedicínu využívá čtvrtina lékárníků, více než polovina pediatrů a dvě třetiny obvodních lékařů. U ostatních specializací využívá telemedicínu více než 42 procent dotazovaných. U lékařů a lékárníků, kteří telemedicínu využívají, 90 procent uvedlo, že ji používají více než před vypuknutím pandemie," dodala IQVIA.

IQVIA je předním světovým poskytovatelem pokročilých analytických služeb, technologických řešení a smluvních výzkumných služeb (CRO) v oboru zdravotnictví. Firma vznikla sloučením společností IMS Health and Quintiles, po celém světě má přibližně 67.000 zaměstnanců.

První tři případy covidu-19 se v Česku prokázaly 1. března, první nakažený člověk zemřel o tři týdny později. Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo 14.570 lidí, z nichž se ale už více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak je 5062.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu uvedl, že podle vývoje epidemiologické situace do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Případná opatření nechtěl specifikovat, nejednalo by se však podle něj o dramatické záležitosti typu zavírání celých ekonomických sektorů a podniků. Na doplňující dotaz nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve vnitřních prostorech.