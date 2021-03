Lékaři v ČR už zaznamenali případy odmítnutí vakcíny AstraZeneca

Praha - Někteří praktičtí lékaři v Česku zaznamenali případy lidí, kteří odmítli vakcínu AstraZeneca. Důvodem jsou kauzy úmrtí ve světě. Některé evropské země v minulých dnech kvůli výskytu krevních sraženin u očkovaných pozastavily očkování touto vakcínou. Českým lékařům nyní přibývá dotazů pacientů na bezpečnost vakcín. Lékaři upozorňují na to, že určité komplikace hrozí při jakémkoli očkování a lepší je očkovat než neočkovat. Potíže spatřují spíš v nedostatku vakcín. Česko bude vakcínou AstraZeneca očkovat dál. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebylo v Česku ani jedno z 11 úmrtí, která mohla s očkováním souviset, způsobené krevní sraženinou.

V Jihomoravském kraji odmítlo u praktických lékařů vakcínu AstraZeneca zhruba pět procent zájemců o očkování. "Odkazujeme je do očkovacích center," řekl ČTK krajský zástupce Sdružení praktických lékařů (SPL) Ivo Procházka. Důvodem odmítnutí jsou kauzy úmrtí, které se řeší ve světě. Podle Procházky je vakcína standardní jako každá jiná, přičemž každá vakcína má nežádoucí účinky. "V USA jsou komplikace s vakcínou Pfizer, v Británii AstraZenecou očkovali pět milionů lidí. Měli 43 úmrtí, ale nikdo neprokázal souvislost," uvedl Procházka.

Předseda SPL v okrese Opava Oldřich Víteček má informace od kolegů, že dost pacientů vakcínu AstraZeneca nechce. "Jeden kolega dostal vakcíny a musel obtelefonovat poměrně hodně lidí, aby vůbec někdo souhlasil, že se chce nechat naočkovat AstraZenekou. V úterý mi volala jedna paní doktorka z Opavy, že lidé AstraZeneku odmítají," řekl Víteček. Sám má v seznamu 200 sedmdesátiletých a starších lidí a už čtyři musel vyřadit, protože se chtěli očkovat jinou vakcínou.

S odmítnutím vakcíny se setkali i lékaři ve středních Čechách. "Včera (v úterý) mi ji odmítlo asi 25 z těch, které jsem chtěl naočkovat," řekl ČTK regionální předseda SPL Martin Dudek. Podobné zprávy má i od ostatních kolegů v regionu. Odmítání podle Dudka působí problémy, obavy jsou podle něj zbytečné.

"Během včerejška zrušili termín očkování dva lidé. Jejich termíny jsme obsadili jinými zájemci. Také mnozí lidé, kteří se včera k očkování do ordinace dostavili, vyjadřovali obavy, ale po vysvětlení problematiky se očkovat nechali," řekla praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, která provozuje ordinaci na Vítězném náměstí v Praze 6. V této pražské ordinaci zatím z březnové dodávky deseti lahviček vakcíny AstraZeneca, v nichž je zhruba 100 dávek očkovacího séra, naočkovali 44 pacientů starších 70 let.

Také v Karlovarském kraji se lékaři v posledních dnech setkávají s odmítáním vakcíny AstraZeneca. "A je to špatně. Je to částečně i vina médií. K těmto věcem by se měli vyjadřovat odborníci, ne politici," řekla ČTK krajská předsedkyně SPL Jaroslava Švadrlíková. Podle ní je chyba nechat vakcínu ve skříni, když se v Česku konečně začalo očkovat. Rovněž ve Zlínském kraji mírně přibylo lidí, kteří s očkováním váhají. "Zveme si na očkování asi 12 lidí denně, předtím váhal jeden, nyní dva až tři pacienti," řekl ČTK krajský předseda SPL Lubomír Nečas.

Na Vysočině se podle praktických lékařů oslovených ČTK lidé zajímají, jakou očkovací látku dostanou. Z AstraZeneky mají někteří obavy, hromadně se ale z očkování neodhlašují. Zuzana Kozárová, která má své ordinace na Žďársku, zatím očkování podala polovině registrovaným lidem, čeká na dodání dalších vakcín. K očkování má přihlášených přes 100 lidí, odhlásili se dva. "Ale až po zprávách, které se na internetu objevili, jinak jim to bylo jedno, čím očkujeme. Přímo od očkování mi nikdo neodešel, že by AstraZeneku nechtěl," řekla Kozárová.

Také praktická lékařka z Bohuňovic u Olomouce Jarmila Ševčíková zatím řešila jen několik dotazů na možné nežádoucí účinky vakcíny AstraZeneca. "Jelikož aktuálně nemám čím očkovat, tak to zatím moc neřešíme. Zpětně volali asi tři lidé, kteří u mě byli naočkováni. Chtěli se ujistit, že je to v pořádku," řekla ČTK. Podle ní v podobných případech hodně záleží na autoritě lékaře, zda dokáže obavy pacienta z očkování rozptýlit.

Krajská předsedkyně SPL v Libereckém kraji Irena Moravíková se zatím nesetkala s případem, že by někdo z očkovaných odmítl vakcínu AstraZeneca. "Mají pochybnosti, ptají se, ale snažím se jim to vysvětlit. Ale vzhledem k nedostatku vakcín, minimálnímu množství poskytnutých dávek do ordinací praktických lékařů, tak zatím to až tak dramaticky neřešíme," uvedla lékařka z České Lípy. Podle ní zatím praktičtí lékaři dostávají pouze tuto vakcínu. Ve svém obvodu s 2000 pacienty očkovala zatím 11 lidí starších 80 let. "Je to tři dny zpátky, zatím se nikdo neozval, nikdo nic nehlásil. Ve vedlejší ordinaci vím, že jeden pán měl zimnici večer po očkování a pak už nic, takže standardní reakce po očkování," dodala.

Podle praktického lékaře Radoslava Svobody, který zřídil očkovací místo v Seči na Chrudimsku, mohou za odmítání vakcíny AstraZeneca hlavně novináři. "Lidé dostanou nejisté informace a nikdo jim neřekne, že statisticky je větší pravděpodobnost, že je přejede auto, než že budou mít po očkování komplikace," řekl ČTK Svoboda. Většině pacientů se mu podaří vyvrátit jejich obavy, jen ojediněle některý vakcínu AstraZeneca odmítne.

Předseda SPL v Královéhradeckém kraji Petr Šubrt nezaznamenal v regionu případ, že by se někdo z pacientů odmítl nechat očkovat vakcínou AstraZeneca. V současnosti neočkuje, protože nejsou vakcíny, což považuje za hlavní problém.

Některé evropské země v minulých dnech kvůli výskytu krevních sraženin u očkovaných pozastavily očkování AstraZenekou. Chtějí počkat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky, která svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a poté vydá k vakcíně stanovisko.