Lékaři v Brně první na světě operovali skoliózu novou metodou

Brno - Lékaři z Fakultní nemocnice Brno provedli jako první na světě operaci dětské skoliózy pomocí nového páteřního systému Ennovate. Pacientkou byla patnáctiletá dívka. Systém splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby, tím je bezpečnější i korekce páteře, uvedl v tiskové zprávě přednosta ortopedické kliniky Martin Repko, který operaci provedl. Operace také trvala kratší čas.

Systém vyvinula německá společnost B. Braun ve spolupráci s touto ortopedickou klinikou a právě Fakultní nemocnice Brno tímto systémem operovala jako první. "Systém Ennovate splňuje nejmodernější požadavky dnešní doby. Čím modernější totiž instrumentárium je, tím lepší, trojdimenzionálně kvalitnější a bezpečnější je i korekce páteře," řekl Repko.

Lékaři nejprve odhalili jednotlivé zadní části obratlů a postupně zavedli šrouby do obratlů po obou stranách páteře. Potom připevnili do šroubů tyče a pomocí nich zakřivení páteře narovnali. Všechny části systému Ennovate jsou z titanu a chromkobaltu, takže jsou lehké a uvnitř těla nedráždí tkáně. Na konci operace lékaři obložili úseky páteře, kam zavedli šrouby a tyče, kostěnými štěpy, které získali při operaci z uvolněných částí obratlů. Díky tomu operovaný úsek páteře sroste a nebude v budoucnu pohyblivý. "Pacient tuto nepohyblivost při běžném pohybu nepozná. Právě díky Ennovate bylo možné operovat pouze minimální úsek páteře. Operace je s ním pro operatéry pohodlnější a pro pacienta je bezpečnější," dodal člen vedení B. Braun Alan Munteanu. Od uspání pacientky do probuzení trvala operace 4,5 hodiny. "My musíme operovat mnoho obratlů, aby se páteř narovnala. Čím je instrumentárium sofistikovanější, tím méně obratlů musíme k sobě spojit. A čím více jich zůstane neoperovaných, tím lépe se dítě po operaci pohybuje," popsal Repko.

Skolióza se vyskytuje asi u dvou procent dětí v Česku. Každé zhruba 100. dítě z postižených pak trpí natolik závažnou formou, že musí podstoupit operaci. Na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Brno ročně podstoupí operaci asi 130 dětí.