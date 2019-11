Lékaři v Brně poprvé použili účinnější metodu u rakoviny slinivky

Brno - Lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně dnes poprvé v ČR použili efektivnější a šetrnější metodu ozařování nádoru na slinivce za použití referenčních značek. Značky, které zavedli pacientovi s rakovinou hlavy slinivky, umožňují účinnější léčbu. ČTK o zákroku informovala mluvčí ústavu Zuzana Joukalová. Dosud nebylo možné tuto metodu v Česku používat, protože značky nebyly na českém trhu. Podle Joukalové patří rakovina slinivky k nejzákeřnějším nádorům, ústav ročně léčí desítky lidí s touto diagnózou.

Zákrok provedlo gastroenterologické oddělení ústavu. "Jako první pracoviště v České republice zavedlo pacientovi referenční značky, které mají platinovou konstrukci pro jasnou viditelnost při dalších zobrazovacích vyšetřeních a při ozařování. Díky tomu se dá nádor lépe zaměřit a paprsky ozařování jdou přímo na nádor a neozařují okolní zdravou tkáň," uvedla Joukalová.

Lékaři implantují značky do tkáně pomocí tenké bioptické jehly. Metoda v České republice nebyla dříve dostupná. "Kovové značkovače, kterými se nádory označují, nebyly uvolněné pro náš trh. V zámoří se metoda používá už několik let, ale značky se zaváděly silnější jehlou, která je méně ohebná. Do méně přístupných ložisek v hlavě slinivky břišní bylo zavedení obtížné," řekla Joukalová.

Proto odborníci z Brna použili tenčí jehlu, která je pružnější a ohebná. "Rakovina slinivky břišní je jednou z nejvíce zákeřných, protože většinou pacienti přicházejí pozdě. Nemívají žádné problémy, a jakmile je začnou mít, už je nádor velký. A většinou bývá zhoubný. Ročně řešíme desítky případů," uvedla mluvčí.

Masarykův onkologický ústav za rok navštíví kolem 200.000 lidí a hospitalizuje na 10.000 pacientů. Má přes 250 lůžek.