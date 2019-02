Praha - Lékaři loni transplantovali orgány od 282 lidí, celkem bylo výměn orgánů 895. Zemřelých dárců bylo nejvíc od začátku transplantací orgánů v tehdejším Československu v roce 1961. Novinářům to řekli zástupci Koordinačního střediska transplantací (KST).

"Opět u nás dosáhl počet dárců nad hodnotu 26 na milion obyvatel, čímž jsme se zařadili mezi první desítku zemí na světě," řekl ředitel KST Miloš Adamec. Česko tak předstihlo například sousední Německo nebo Itálii a podle odborníků patří v transplantacích ke světové špičce.

Nejmladším dárcem, jehož orgány zachránily život jiným pacientům, bylo rok a půl staré dítě, nejstarší devětasedmdesátiletá žena, jejíž játra dostal mladý muž. Nemocnice, která vytipuje zemřelého pacienta, který by mohl být dárcem orgánů, dostává od zdravotních pojišťoven 10.000 korun za jeden orgán.

V Česku zákon předpokládá souhlas s darováním orgánů. "Pokud rodina nesouhlasí, tak se k odběru nepřistupuje. Většinou je to u některých menšin," dodal Adamec. Lidé také mohou svůj nesouhlas evidovat už za života ve speciálním registru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nyní poslanci projednávají novelu transplantačního zákona, který by umožnil získat orgány i od cizinců, kteří zemřeli v Česku. "Měl by postačovat souhlas osoby blízké. Ročně přicházíme zhruba o 15 dárců, tedy asi 100 orgánů," uvedl ministr.

Bývalý ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně Jan Černý, kterého dnes KST ocenilo za rozvoj transplantačního programu, dnes na setkání vzpomínal na nejmladší pacientku, kterou operoval. Byla to dvouletá dívka s vážnou srdeční vadou, která ji ohrožovala na životě. "Dívka promodrávala i při krmení, téměř se nemohla pohnout. Za několik dní se poprvé postavila v postýlce, za týden běhala po oddělení jako normální zdravé dítě," řekl.

Kvůli nemoci bylo srdce holčičky zvětšené, lékaři jí tak mohli dát srdce zemřelého osmiletého chlapce. "Transplantační chirurgie je jeden z nejkrásnějších oborů, protože výsledek operace vidí téměř okamžitě," řekl.

Meziročně ubylo lidí, kteří na nové orgány čekají. Na čekací listině bylo k letošnímu 10. únoru 761 pacientů. Nejčastěji potřebovali ledvinu (511), srdce (81), játra (81) či plíce (59). Na konci předloňského roku to bylo 1171 osob.

V každém ze sedmi transplantačních center je čtyřiadvacetihodinová pohotovost transplantačních koordinátorek, které celý proces odběrů organizačně zajišťují. Prioritou je co nejvíce zkrátit dobu přenosu orgánu k příjemci. U srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin.

Většina zemřelých dárců je po mozkové smrti způsobené většinou spontánním krvácením do mozku, dále nedostatečným okysličením mozku, cévními mozkovými příhodami nebo poraněním mozku při nehodách. Potenciálními dárci jsou také pacienti, kterým se zastavilo srdce.