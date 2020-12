Lékaři: Testovat v ordinacích chceme dobrovolně, jen své pacienty

Praha - Testování pacientů antigenními testy na covid-19 v ordinacích by mělo být podle praktiků i ambulantních specialistů dobrovolné. Nechtějí být otevřenými odběrovými místy, ale maximálně testovat jen svoje registrované pacienty. Vyplývá to z dnešního vyjádření Sdružení praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů pro ČTK. Ministerstvo zdravotnictví na dnešní podvečer ohlásilo na téma antigenního testování tiskovou konferenci. Testovat by mělo být možné od 18. prosince.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je dostatečná kapacita současné sítě odběrových míst, kde se lidé testují i metodou PCR. "Vybraní praktici, kteří se přesto rozhodnou pomoci a k plošnému testování se přihlásí, budou součástí sítě sekundární. Pomohou tím, že budou provádět testy především u svých registrovaných pacientů, kteří o to projeví zájem," uvedl Šonka. Jejich účast je ale podle něj dobrovolná. "Každý musí zvážit, zda k testování najde volnou kapacitu a jestli je schopen si zorganizovat provoz praxe," dodal.

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka už některé odbornosti, kde více hrozí nákaza, jako jsou plicní lékaři, alergologové nebo ORL, testují. "Potřebují to pro svoji vlastní ochranu," řekl ČTK. Lidé ale chodí podle něj s možnými příznaky covidu-19 i za specialisty jiných oborů, například dušnost může být i příznakem problémů se srdcem.

Někteří lékaři už se přihlásili k dobrovolnému testování iniciativě Lékaři pomáhají Česku, která vznikla primárně od stomatologů. Zapojení jsou ale také například někteří gynekologové nebo praktičtí lékaři. Podle zveřejněné mapy jsou jich v Praze téměř dvě stovky, ve většině krajů nižší desítky.

"Odběrové místa zapojená přes iniciativu Lékaři pomáhají Česku nejsou nárokovaná odběrová místa pro veřejnost. Tato odběrová místa slouží pouze pro pacienty daných zařízení a testují jen 'své' pacienty," píše se na webu.

Podle dat ministerstva zdravotnictví je odběrových míst na antigenní testování bez započítání ordinací lékařů v ČR 169. V Praze jich je 28, naopak v Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji nebo na Vysočině pouze šest a v Libereckém kraji pět.

Od antigenního testování veřejnosti si ministerstvo zdravotnictví slibovalo, že se podaří odhalit zejména bezpříznakové přenašeče viru. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ho kvůli nižší přesnosti než metoda PCR několikrát přirovnal k hrabání hráběmi, kterými se z louky podaří dostat ty největší kameny.

Antigenní testy jsou proti PCR více než desetkrát levnější, všem zájemcům budou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Od 4. prosince se jimi mohou nechat testovat učitelé, zájem ale není moc velký. Premiér Andrej Babiš (ANO) proto o víkendu připustil, že by se volné kapacity mohly nabídnout veřejnosti už ve středu místo pátku 18. prosince.