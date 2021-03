Lékaři registrovali k očkování 15.000 pacientů, systém měl chyby

Praha - Praktičtí lékaři k pondělnímu večeru zaregistrovali do centrálního systému asi 15.000 svých pacientů, kteří chtějí být očkováni proti covidu-19 v ordinacích praktiků. Novinářům to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj se praktici v první den, kdy měli do systému přístup, potýkali s některými technickými komplikacemi. Systém podle nich u některých pacientů nedokázal ověřit totožnost a nebylo možné je zaregistrovat. Provozovatelé podle něj dnes přislíbili nápravu.

Asi 4000 praktických lékařů z celkových 5500 má od pondělí 1. března přístup do rezervačního systému pro očkování proti covidu-19. Mohou tam zapisovat své pacienty, které chtějí očkovat ve svých ordinacích. Podle Šonky je pro lékaře určitou komplikací, že musí kvůli nedostatku vakcín nejprve registrovat pacienta a teprve poté dostanou přidělenou vakcínu. Registrace měla v první den podle Šonky chyby, systém nekomunikovat se softwary, které lékaři používají, a nedokázal ztotožnit některé pacienty. Ty se pak doktorům nepodařilo do systému zapsat.

Vakcíny budou nejdříve distribuovány do ordinací, v kterých bude na očkování čekat nejvíce pacientů. Šonka předpokládá, že některé ordinace se k vakcíně dostanou až na konci března. Praktici by chtěli, aby každý z nich dostal alespoň nejmenší možnou dodávku, a to 100 dávek vakcíny AstraZeneca. Rozhodnutí je ale na krajích. Dobrá spolupráce funguje podle Šonky například ve Zlínském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Díky poskytnutí vakcín z Německa by měli mít dostatek očkovacích látek také praktici v Karlovarském kraji.