Lékaři odstraňují krevní sraženiny z plic operací s podchlazením mozku

Praha - Lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) odstraňují u některých pacientů s plicní hypertenzí krevní sraženiny z plic tak, že je připojí na mimotělní oběh, zastaví činnost srdce a ochladí jim mozek na 17 až 20 stupňů Celsia. Takových operací už udělali 400. Řekli to dnes novinářům.

Vysoký tlak v plicích může mít různé příčiny a podle vedoucího lékaře centra pro plicní hypertenzi ve VFN Pavla Jansy ho způsobují hlavně srdeční a plicní choroby. Tímto onemocněním, které se projevuje mimo jiné dušností, podle něj trpí asi procento dospělé populace.

Tromboembolická plicní hypertenze, kterou lékaři ve VFN léčí speciální operací, vzniká jako chronický důsledek opakovaných plicních embolií. Ty jsou způsobeny krevními sraženinami, které se uvolnily z dolních končetin nebo pánve do plicních tepen. "U nemocných dochází k nedostatečnému rozpuštění krevních sraženin, které vytvoří překážku krevního toku. Jako následek vzniká vysoký tlak v plicních tepnách, zvětší se pravé srdce a následně dochází k selhávání zvětšené pravé srdeční komory," popsal onemocnění Jaroslav Lindner, přednosta II. chirurgické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK, který udělal všech 400 operací. Nemocní bez léčby umírají na pravostranné srdeční selhání.

Plicní embolie jsou nyní i častou komplikací covidu-19. Zda se dá očekávat vyšší výskyt plicní hypertenze v souvislosti s covidovou pandemií, lékaři zatím nedokáží říct. "Viděli jsme už několik pacientů, kteří prodělali covid v podzimních měsících a dneska po pěti, šesti měsících mají klasickou tromboembolickou hypertenzi. Zda je to opravdu častější, nebo to zapadá do populačního výskytu, zatím neumíme říci, ale ta myšlenka se nabízí," řekl Jansa.

V současné době jsou v Česku tři specializovaná centra na léčbu plicní hypertenze, kromě II. interní kliniky VFN, je to také kardiologická klinika IKEM a I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc.

Dnešek je světovým dnem plicní hypertenze, jako připomínku této nemoci budou dnes některé budovy v Praze, Brně a Olomouci nasvíceny modře.