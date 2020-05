Lékaři odhadují, že 15 procent těhotných má problém se štítnou žlázou

Praha - Lékaři odhadují, že až u 15 procent těhotných se mohou objevit se štítnou žlázou. Chtějí to ověřit vyšetřením 8000 z nich. Loni se s nadměrnou nebo nedostatečnou funkcí štítné žlázy léčilo v ČR asi 620.000 lidí. U těhotných může nemoc způsobovat potraty, předčasné porody a další komplikace. Lékaři endokrinologové o tom informovali v tiskové zprávě k Týdnu štítné žlázy, které připomínají od 25. května.

Pilotní screening 8000 těhotných začne v září a bude trvat dva roky. Bude se na něm podílet Ústav zdravotnických informací a statistiky a Česká endokrinologická společnost (ČES). Gynekologové budou vybraným ženám testovat hormony štítné žlázy, případně je odesílat ke specialistovi.

"Pokud se předpoklad deset až 15 procent nově odhalených nemocí štítné žlázy u těhotných potvrdí, mohl by z pilotního projektu vzniknout celoplošný screening, a vyšetření funkce štítné žlázy by se tak mohlo stát standardní součástí testování těhotných v prvním trimestru," uvedl Jan Jiskra z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Při ročním počtu zhruba 112.000 narozených dětí může být nemoc podle něj odhalena u 17.000 matek.

Hormony produkované štítnou žlázou mají mnoho funkcí, mimo jiné jsou velmi důležité v prvních třech měsících vývoje plodu, kdy se tvoří nervová soustava. Navíc žláza musí také v těhotenství zvýšit o polovinu produkci hormonu tyroxinu. Podmínkou je dostatečný příjem jódu.

Počty pacientů v ČR se podle odborníků zvýšily od roku 2010 o téměř 140.000. "Odhadujeme, že další desítky tisíc o své nemoci vůbec neví," doplnil předseda ČES Michal Kršek.

Nadměrná funkce se léčí léky, v těžších případech operací. Pacienti se sníženou funkcí berou po celý život léky s hormony štítné žlázy. Pomáhá také dostatek jódu. Zvýšená činnost štítné žlázy se projevuje vyšší srdeční činností, vysokým krevním tlakem, únavou, hubnutím a psychickými změnami. Snížená se ohlásí únavou, zimomřivostí, otoky, zadýcháváním, apatií a zácpou, občas bolestmi kloubů. Těhotné tyto potíže považují za projevy těhotenství a k lékaři nejdou.

Podle odborníků je třeba lépe organizovat péči. O běžné stabilní pacienty s určenou diagnózou, který má léky předepsané, by podle endokrinologů mohli pečovat i praktičtí lékaři. Lékaře navíc zatěžují i lidé, kteří požadují vyšetření, aby jím vysvětlili svou obezitu. "Takových případů je ale méně než pět procent. Zbytek to má přesně naopak, obezita způsobuje mírné odchylky v laboratorních testech, a když lidé zhubnou, hormony se jim většinou vrátí do normálu i bez léků," doplnil Jiskra.

Štítná žláza, která je umístěna v dolní části krku před průdušnicí, produkuje hormony zásadní pro většinu tkání a orgánů. Kromě častější snížené funkce se objevuje i přílišná aktivita žlázy. Pacient hubne, je podrážděný, třesou se mu ruce, má pulz přes 100 tepů za minutu a vypouklé, lesknoucí se oči. Padají mu vlasy, rychleji rostou nehty, má tenkou a hladkou kůži, zvýšeně se potí.