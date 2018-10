Praha - Lékaři Nemocnice Na Bulovce voperovali desetiletému chlapci rostoucí endoprotézu kolenního kloubu. Pacient měl zhoubný nábor stehenní kosti. Nemocnice o tom informovala na facebooku. Poprvé byla použita magnetická protéza. Mechanickou, která ale vyžaduje znovuotevření rány a prodloužení protézy, použili před rokem v brněnské Fakultní nemocni svaté Anny.

"Speciální náhrada mu umožní, bez dalšího operačního zásahu, postupné prodlužování implantátu až o pět centimetrů, čímž dojde k zachování stejné délky končetin během dalšího růstu," napsala nemocnice na sociální síti.

Mluvčí Bulovky Filip Řepa ČTK řekl, že předchozí systém už je překonaný. "Růst staršího modelu endoprotézy je zajištěn pomocí mechanického šroubu a vždy je nutno na operačním sále obnažit endoprotézu a šroubem pootočit," vysvětlil. Postup ale zvyšuje riziko infekce, která je pro pacienta na chemoterapii nebezpečná. Mechanismus navíc umožňuje prodloužení jen o tři centimetry, potom je nutné jeho část vyměnit. Nový, magnetický model by měl chlapci vydržet až do dospělosti.

"Námi implantovaná endoprotéza umožňuje prodloužení až o pět centimetrů. Speciální hladký dřík do holenní kosti navíc neporušuje růst na druhé straně kloubu," dodal Řepa.

Za dřívější mechanický model endoprotézy získala česká firma Beznoska ocenění Technologické agentury ČR. "Ve světě už se dělají samozřejmě lepší, elektronické, které se seřizují v magnetickém poli, ale v cenách, které jsou pro naše zdravotnictví neakceptovatelné, proto jsme chtěli udělat mechanický typ," vysvětlil v době ocenění přednosta 1. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Lékařské fakuty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice svaté Anny v Brně Tomáš Tomáš.

Nádory stehenní kosti jsou u dětí častější než u dospělých. Řeší se ale obtížněji, protože kosti dětí do určitého věku rostou, zatímco klasická endoprotéza zůstává stále stejně velká. Rostoucí endoprotézy umožní obě končetiny srovnat postupně do stejné délky.

Počty nádorů kostí a kloubních chrupavek se podle statistik od 90. let minulého století pohybují mezi 40 a 60 případy ročně. Desetina pacientů byla ve věku od 10 do 14 let, 12 procent pacientů od 15 do 19 let.