Lékaři doporučili britské královně, aby si několik dnů odpočinula

Londýn - Britská královna Alžběta II. zrušila návštěvu Severního Irska, lékaři jí totiž doporučili, aby si několik dnů odpočinula. Informují o tom dnes místní média s odvoláním na Buckinghamský palác. Ten rovněž oznámil, že královna měla v posledních týdnech náročný program, nicméně má "dobrou náladu".

Podle médií nic nenasvědčuje tomu, že by pětadevadesátiletá panovnice byla nemocná. V posledních týdnech se účastnila řady akcí a na začátku příštího měsíce by měla jet do Glasgow na klimatický summit.

"Královna posílá vřelé přání všeho dobrého lidu Severního Irska a těší se na návštěvu v jiném termínu," oznámil Buckinghamský palác ke zrušení návštěvy, která se měla uskutečnit dnes a ve čtvrtek.

Bulvární web Mail Online dnes rovněž připomněl, že britská královna v posledním týdnu používá při chůzi vycházkovou hůl. S tou chodila na přelomu roku 2003 a 2004 poté, co jí lékaři operovali koleno. Od té doby se na veřejnosti s žádnou oporou při chůzi neobjevila.