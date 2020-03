Lékaři budou testovat i lidi, kteří nebyli v krizových oblastech

Praha - Testy kvůli případné nákaze koronavirem se nebudou dělat už jen lidem, kteří se vrátili z vybraných rizikových oblastí. Zdravotníci je provedou všem lidem, pokud to stanoví lékař či hygienik. Na tiskové konferenci to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dodal, že vyšetření potvrdila dosud infekci u osmi lidí. Všichni si ji přivezli z ciziny. V Česku experti přenos nezaznamenali.

Jednou z pacientek s koronavirem je žena, která sice byla v Itálii, ale nepobývala v rizikových regionech. Nemoc COVID-19 má u všech osmi nakažených velmi mírný průběh.

V Česku zůstává osm potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. V ranních výsledcích se nový případ neobjevil, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Testováno podle něj zatím bylo 407 lidí.

"Žádný další pozitivní pacient na koronavirus. Takové jsou dnešní ranní výsledky, které přišly ze všech pěti laboratoří v republice," uvedl ministr.

Během středy testy prokázaly další tři nakažené. Jde o dva příbuzné ženy z Děčína, u které se nákaza potvrdila dříve, a ženu z Prahy 6, kterou nejprve testovala soukromá laboratoř. Všech osm nakažených pobývalo na severu Itálie, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci. Hospitalizovaní jsou v pražské Nemocnici na Bulovce a ústecké Masarykově nemocnici.

První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžích v Benátsku. V pondělí byla nákaza potvrzena u ženy, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína. V úterý mezi potvrzené případy přibyla studentka z Ekvádoru, která v ČR cestovala společně s americkou studentkou.

Nejvíce zasažená Čína, odkud se virus začal v prosinci šířit, dosud eviduje 80.409 případů infekce a 3012 obětí. Dosavadní bilance koronaviru v Jižní Koreji činí 5766 případů a 35 obětí. V Itálii nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo podle středečních údajů 107 lidí a více než 3000 se jich virem nakazilo.

Asociace žádá, aby pandemický plán pamatoval i na sociální péči

Pandemický plán ČR zatím nepamatuje na domovy pro seniory či terénní služby pro potřebné. Uvedla to Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Vyzvala vládu, aby tento sektor péče do aktualizovaného dokumentu zařadila. Spolu se zdravotnickými odbory kritizovala ministerstvo práce za doporučení, aby si zařízení kvůli případné nákaze koronavirem udělaly zásoby jídla, léků a dalšího materiálu na šest týdnů.

"Chceme se ohradit proti poplašným zprávám. Pokyn ministerstva práce, že si všichni poskytovatelé mají nakoupit léky a potraviny na šest týdnů dopředu, je v rozporu s doporučeními vlády. Je to nereálné a nerealistické," uvedl prezident APSS Jiří Horecký. Podle něj podobné návody jen přispívají k nejistotě klientů a jejich rodin.

Podle šéfky odborů zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové je potřeba, aby doporučení připravovali experti z praxe. "Byli bychom rádi, aby se panika nešířila na nejvyšších místech a materiály byly reakcí na situaci," uvedla odborářka.

Asociace připravila patnáctistránkový návod, jak by měly domovy a pečovatelské služby postupovat. Zařízení by si podle rad mohla vypracovat vlastní krátké krizové plány kroků v mimořádných událostech či při pandemiích.

Podle APSS by pandemický plán měl zahrnovat nejen zdravotnická zařízení, ale také zařízení sociálních služeb a služby pro potřebné v terénu. "Řada opatření by měla být naprosto stejná nejen pro poskytovatele zdravotních služeb, ale i sociálních. Příkladem je rozhodnutí u roušek. Měly by se zajistit nejen zdravotnickým zařízením, ale i sociálním. Toto rovnítko by mělo být u všech opatření," podotkl Horecký.