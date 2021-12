Praha - Lékaři budou nově léčebné konopí předepisovat pouze elektronicky, dosud bylo na speciální papírový recept. V technickém konopí a výrobcích z něj bude od roku 2022 povolená vyšší dávka účinné léky THC než nyní. V platnost vstupuje novela zákonů o návykových látkách a o léčivech, která změnu přináší. Vznikne také centrální úložiště záznamů o očkování, jakýsi elektronický očkovací průkaz.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou a AIDS. Od roku 2020 ho hradí i zdravotní pojišťovny. Letos bylo do konce listopadu předepsáno přes 99 kilogramů asi 4400 pacientům. Proti roku 2015, kdy byla léčba konopím poprvé umožněna, je to stonásobně víc gramů konopí. Počet pacientů stoupl téměř 146krát.

Nově budou moci pěstovat konopí pro léčebné účely i soukromé subjekty, povoleno bude také léčivou látku vyrábět a distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Ministerstvo zdravotnictví si od této změny slibuje zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí, které jsou z 90 procent hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který zřizuje Státní agenturu pro konopí pro léčivé použití, vykupuje na základě tendru objednaný objem konopí od vybraného dodavatele.

Za technické konopí se bude podle novely pokládat konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je zhruba třikrát více než nyní. Prosadila to Sněmovna navzdory zápornému postoji Senátu i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Kritici upozorňovali, že zvýšení obsahu by bylo v rozporu s mezinárodní protidrogovou úmluvou a mělo by vliv i na trestní právo, kdy jde o hranici mezi přestupkem a trestným činem. Zastánci argumentovali pomocí zemědělcům.

Podle přijatého znění se navíc nebude pohlížet jako na návykovou látku ani na konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC. Lékový ústav dostane novelou také právo blokovat internetové stránky, na nichž se nabízejí nelegální a padělané léky.

Po schválení léčebného konopí v ČR byla nejdříve dostupná jen zahraniční varianta, poté se přidal český pěstitel, který zvítězil v tendru ministerstva zdravotnictví. V současné době léčebné konopí předepisují zhruba dvě stovky lékařů. Letos do konce listopadu ho užívalo 4370 pacientů. Od roku 2015 jim bylo předepsáno více než 192 kilogramů.

Podle statistik z roku 2020 jej nejčastěji předepisovali lékaři specializovaní na léčbu bolesti a neurologii, dále revmatologové, onkologové, ortopedi nebo ti, kteří pečovali o umírající pacienty. Naprostá většina pacientů měla konopí předepsané jako tvrdou lékovou tobolku, minimálně jako samotný rostlinný materiál nebo čaj.

Nejčastěji bylo předepisované kvůli diagnóze chronické neztišitelné bolesti (1173 případů), v desítkách případů také na bolesti páteře a onemocnění meziobratlových plotének nebo u pacientů s roztroušenou sklerózou nebo paraplegiků. Podle dat o účinnosti léčby se asi u 69 procent stav pacienta zlepšil.

Nad rámec úpravy předepisování léčebného konopí novela upravuje elektronické zdravotní záznamy. Vznikne centrální úložiště záznamů o očkování lidí, které bude sloužit jako elektronická obdoba očkovacího průkazu. Podobně se nyní eviduje očkování proti covidu-19. Využitelné budou záznamy zejména u dětí, které musí absolvovat sadu povinných očkování, u dospělých nebude možné záznamy doplnit zpětně. Systém ale bude umět upozornit na nutnost přeočkování, například proti tetanu nebo klíšťové encefalitidě. Zároveň záznamy budou moci zobrazit i lékaři podobně jako u evidence předepsaných léčiv.

Předepisování léčebného konopí:

Počet gramů Počet pacientů Počet předepisujících lékařů Rok 2021 (do listopadu) 99373,50 4370 186 Rok 2020 66970,9 3375 170 Rok 2019 16999,88 665* 95* Rok 2018 4800 447 58 Rok 2017 1227 125 18 Rok 2016 2577 130 13 Rok 2015 836 30 4

zdroj: Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

* data za celý rok nejsou k dispozici, uvedené číslo jsou dílčí data z roku 2019