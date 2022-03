Lékaři: Až 400 uprchlíků z Ukrajiny bude potřebovat v ČR dialýzu ledvin

Praha - Lékaři odhadují, že asi 300 až 400 uprchlíků, kteří dosud do Česka přišli z Ukrajiny, bude potřebovat dialýzu ledvin. Přerušení léčby na útěku jim může způsobit vážné zdravotní problémy i ohrožení života. Informace zazněly na pražské tiskové konferenci dialyzačních středisek B. Braun. Podle předsedkyně České nefrologické společnosti Romany Ryšavé jsou kapacity v Česku dostatečné. Prozatím se v jednotlivých dialyzačních centrech léčí několik ukrajinských uprchlíků, uvedla.

dborná společnost dostala informace z Ukrajiny, že se z tamních více než 40 milionů obyvatel léčí pomocí dialýzy asi 11.000 pacientů. Pro srovnání v ČR jde asi o 8000 pacientů na zhruba čtvrtinu obyvatel. Dialýza je způsob nahrazení špatně fungujících ledvin pomocí přístrojového čištění krve, které musí většinou podstupovat pacienti zpravidla třikrát týdně.

"Odhadujeme, že ne všichni tito pacienti přijdou do ČR. Ale i pokud jich Ukrajinu opustí pouze polovina, dá se očekávat, že ČR bude jednou z cílových destinací," uvedla Ryšavá. Do 500 dialyzovaných by podle ní neměl být problém, bude jen třeba poptávku rozložit mezi regiony. "Dialyzační kapacita je v současné době relativně dostatečná. Bohužel kvůli covidu se kapacity uvolnily, protože pacienti na dialýze měli vyšší úmrtnost," dodala.

Česká dialyzační centra už zaznamenávají první pacienty, kteří potřebují jejich péči. Někteří do Česka putovali i několik dní a tak se jejich zdravotní stav mohl výrazně zhoršit. Jedním z příkladů je například osmačtyřicetiletý Oleg ze Záporožské oblasti, kde pracoval jako manažer a do ČR se vydal za dětmi, které tu studují.

Z domova cestoval přes Lvov, částečně šel kvůli bombardování pěšky. Dialýzu potřebuje od roku 1997, o tři roky později podstoupil transplantaci ledviny. V roce 2008 se musel po selhání funkce transplantovaného orgánu vrátit do dialyzačního programu. "Musel si udělat mezidialýzu ve Lvově, aby tu cestu vůbec přežil," popsal ředitel sítě dialyzačních středisek skupiny B. Braun Martin Kuncek.

Uprchlíci, kteří v Česku získají takzvané vízum strpění, se mohou přihlásit také k veřejnému zdravotnímu pojištění, čímž získají nárok na stejnou zdravotní péči jako ostatní obyvatelé ČR. Pojistné za ně stejně jako za seniory, děti či nezaměstnané platí stát. Nefrologická společnost deklarovala, že o pacienty, kteří potřebují dialýzu, jsou střediska připravená postarat se i před tím, než si potřebné doklady vyřídí.