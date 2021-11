Lékaři: 70 pct rakoviny plic souvisí s chronickou plicní obstrukční nemocí

Praha - Sedmdesát procent případů rakoviny plic souvisí podle lékařů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Nemocí, o jejímž vzniku se často rozhoduje už v dětství, může v ČR trpět odhadem asi 700.000 lidí, léčí se však jen asi 250.000 pacientů. Zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti o tom dnes informovali na tiskové konferenci.

"Každý třetí 'zdravý' člověk nad 40 let, který trpí dušností při chůzi do schodů a předtím alespoň deset let kouřil, má podle našich výsledků dosud nerozpoznanou a neléčenou CHOPN," popsal přednosta Plicní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Předpoklady pro vznik CHOPN podle odborníků vznikají už v dětství, mohou být vrozené, způsobené kouřením matky v těhotenství nebo narozením jako nedonošené dítě. Plíce se vyvíjejí podle Koblížka do 25 let, mohou je ovlivnit i dětské nemoci, astma nebo obezita. Poprvé se CHOPN na plicních buňkách projeví kolem 30 let.

Proti nemoci pomáhá sport, zdravý životní styl, normální tělesná hmotnost a řádné doléčování respiračních infekcí či astmatu. Vzniknout ale může i u lidí dosud zdravých a geneticky nebo z dětství nezatížených, například kvůli kouření nebo pobytem ve znečištěném prostředí. U 20 až 30 procent je nemoc ovlivněná povoláním.

Pilotní program zaměřený na časný záchyt CHOPN podle něj ukázal, že nemoc má 54 procent lidí starších 55 let s dechovými potížemi při běžné zátěži, kteří kouřili cigarety 20 let. Lékaři proto chtějí do budoucna jejich vyšetřování propojit se screeningem rakoviny plic, což by mělo začít od ledna.

"Chronické nenádorové plicní nemoci, zejména CHOPN, ale třeba i idiopatická plicní fibróza, zhoršují léčbu plicních nádorů. Ubírají možnosti, jak nemocného operovat, přičemž plicní fibróza navíc omezuje či znemožňuje možnost ozáření i cílené léčby," doplnila předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martina Koziar Vašáková, která je náměstkyní ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.