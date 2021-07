Lékař Voráček se ohradil proti označování za zdroj covidu u Čechů na OH

Tokio - Kritizovaný lékař Vlastimil Voráček, první pozitivní z českého speciálu na olympijské hry v Tokiu, se ohradil proti tomu, že je označován za zdroj nákazy. Příznaky covidu-19 neměl a nemá. Není podle něj jasné, kdo koho mohl infikovat. Další pozitivní test v případě plážového volejbalisty Ondřeje Perušiče se objevil při každodenních kontrolách v olympijské vesnici v neděli, tedy den po Voráčkovi.

Dlouholetý lékař českého fedcupového týmu Voráček podle svých slov splnil všechny podmínky zařazení do české výpravy. "Ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné," uvedl. Je přesvědčen, že odletěl zdravý. "Kromě proběhlých povinných negativních PCR testů před odletem, dokonce v rozdílných laboratořích, se testuji nezávisle i sám a kontroluji a udržuji imunologicky relevantní parametry v krvi a tím si zvyšuji odolnost. Předem a ani do dneška jsem neměl a nemám žádné klinické příznaky covidového onemocnění a jsem kompletně fit," uvedl ve vyjádření pro média.

Pozitivní výsledek ukázal test, kterým musejí všichni akreditovaní účastníci her projít na letišti. Bez něj se nedostanou dál. Ostatní cestující ve speciálu včetně čtrnácti sportovců byli tehdy negativní. Voráček trvá na tom, že to nedokazuje, že právě on musel být zdrojem nákazy. "Z hlediska všech těchto okolností není vůbec jasné, kdo, jak, koho a kdy mohl infikovat. Ohrazuji se proti tomu, že jsem to musel být já jenom proto, že jsem byl jako první pozitivně vytestovaný nevalidovaným testem PCR," prohlásil.

Nechystá se nechat očkovat proti koronaviru. "Mám pozitivní přístup k očkování, leda že to očkování je a proběhlo řádně testovacím procesem (u mRNA vakcín cca. 10 let) a má plnohodnotnou registraci (viz příbalový leták Pfizeru)," řekl Voráček, který byl lékařem úspěšného tenisového týmu na minulých olympijských hrách v Riu.

Vakcína Pfizer má podmínečnou registraci. "Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování," uvádí výrobce v příbalovém letáku. Závěrečnou klinickou studii má předložit v prosinci 2023.

Vedle Voráčka neměli příznaky ani další pozitivně testovaní čeští olympionici. Poslední zachycená Markéta Nausch Sluková ještě ve středu sdílela na sociálních sítích videa, jak s parťačkou Barborou Hermannovou trénuje s medicinbalem na pokoji.