Lékař: Viróza se liší od chřipky rýmou a nižší teplotou

Praha - Viróza se od chřipky liší rýmou, vlhkým kašlem a nižší teplotou. Pacienti s chřipkou jsou více unavení, mají bolesti svalů a suchý, dráždivý kašel. Příznaky často zaměňovaných chorob dnes novinářům popsal praktický lékař Igor Karen. Od loňského podzimu do letošního jara onemocnělo chřipkou podle odhadů asi milion lidí. S jejím vážným průběhem skončilo v nemocnicích přes 600 lidí a téměř 200 z nich nemoci podlehlo.

"Zatímco na běžné virózy postihující dýchací cesty se neumírá, chřipka nebo její komplikace mohou skončit i smrtí pacienta," uvedl Karen. Nejčastěji jsou mezi pacienty, které se léčí s vážným případem chřipky nebo jí podlehnou, senioři. Podle pověřené ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly v minulé sezoně takové případy i u dětí.

Pro chřipku je typický náhlý začátek, vysoká teplota a bolesti svalů. Největší riziko onemocnění chřipkou je mezi prosincem a březnem. Virus chřipky se přenáší kapénkami vzduchem až na vzdálenost 1,5 metru a může se přenést i rukama, protože na tvrdých površích může přežít i přes 24 hodin a několik hodin na oblečení nebo jiných měkkých věcech.

Odborníci proto jako prevenci doporučují vedle očkování mytí rukou a omezení dotyků očí, nosu či úst rukama. Očkování doporučují zejména seniorům a dalším rizikovým skupinám, jako jsou chronicky nemocní, například s astmatem, nemocemi srdce a cév nebo cukrovkou. "Pokud by se nechali očkovat jenom diabetici, dostali bychom se na úroveň deseti procent očkované populace," řekl Karen.

Každý rok se v posledních letech nechává očkovat asi šest až sedm procent lidí, seniorů asi pětina. Proočkovanost podle lékaře postupně stoupá, měla by však být vyšší. "Praktičtí lékaři obvykle pacientům očkování doporučují, měli by se ale zapojit také specialisté, například plicní, kardiologové nebo diabetologové," doplnil Karen. Více podporovat vakcinaci by podle něj měly také pacientské organizace, zdravotní pojišťovny nebo ministerstvo.

Zdarma je očkování poskytované seniorům nad 65 let, chronickým pacientům s nemocemi srdce a cév, ledvin či plic a dalším vybraným skupinám rizikových pacientů. Rizikovým faktorem je také kouření, obezita nebo cukrovka. Ostatním lidem zdravotní pojišťovny přispívají na vakcínu, její aplikaci si ale musí zaplatit.

Očkování je podle odborníků vhodné například pro obézní nebo lidi, kteří pracují ve větších kolektivech nebo přichází do kontaktu s větším množstvím lidí, například ve zdravotních službách, v sociální péče nebo na úřadech. Vakcína obvykle snižuje riziko onemocnění asi o 60 procent, průběh nemoci ale bývá mírnější. Očkovací látka vakcíny je každý rok odlišná, protože vychází z předpovědi odborníků, jaké podtypy chřipkového viru budou v populaci kolovat.