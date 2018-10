Praha - Soupis všech předepsaných léků pacienta, takzvaný lékový záznam, uvidí lékař po prvním předepsání léku nebo po zadání čísla pacientova občanského průkazu. Umožní to nová funkce elektronického receptu, která by měla fungovat od příštího roku. Speciální přístup budou mít záchranáři, lékárníkům se otevře jen na omezený čas, nebo také při zadání čísla občanského průkazu. Přístup ke svým záznamům bude moci pacient všem nebo vybraným lékařům či lékárníkům zakázat. Novinářům to dnes řekli zástupci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se k lékovému záznamu vyjadřoval i Úřad na ochranu osobních údajů a ministerstvo a SÚKL jeho připomínky vypořádaly. Základní podmínkou úřadu bylo to, aby nebyl systém zneužitelný. Původně ministerstvo uvažovalo o tom, že by do záznamu viděli všichni lékaři, jen by se o jejich návštěvě udělal záznam.

"Lékový záznam uvidí jenom ten člověk, který má vztah k danému pacientovi," řekl náměstek ministra Filip Vrubel. Pacient zároveň může v aplikaci v mobilu nebo po přihlášení na webu přístup zakázat všem lékařům nebo vybrat konkrétní, kteří soupis jeho léků uvidí. "Pokud pacient nechce komunikovat elektronicky, může poslat na SÚKL dopis," dodal.

Lékový záznam si už nyní může na webu nebo v mobilní aplikaci zobrazit každý pacient. Přihlášení je možné na základě jména a hesla, které si může vyzvednout na kontaktních místech CzechPoint, nebo díky elektronickému občanskému průkazu, připojenému přes čtečku k počítači nebo mobilnímu zařízení.

Lékový záznam je součástí elektronického receptu. Od ledna 2019 bude možné papírový recept vypsat jen ve výjimečných případech jako je výpadek elektřiny, internetu nebo centrálního úložiště elektronických receptů spravovaného SÚKL. Ministerstvo počítá, že elektronicky evidováno tak bude zhruba 98 procent receptů. V současné době je to asi 85 procent.