Lékař: S náhlou ztrátou čichu by lidé měli jít do karantény

Ilustrační foto - Zdravotníci 27. března 2020 všem příchozím do Fakultní nemocnice Brno preventivně měří teplotu před vstupem do areálu jako součást opatření proti šíření nového typu koronaviru. ČTK/Šálek Václav

Praha - Lidé s náhlou ztrátou čichu by měli podle přednosty Kliniky otorinolaryngologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Jana Plzáka mít nařízenou karanténu. Zhoršení čichu a chuti jsou podle zahraničních zkušeností zásadní příznaky nemoci COVID-19, uvedl v tiskové zprávě fakulty. S tímto příznakem ale prozatím lékaři a hygienici, kteří posílají pacienty k testování, zatím nepočítají.

"Obecně patří mezi nejčastější příčiny úplné nebo částečné ztráty čichu viry, které způsobují infekce horních cest dýchacích, často označované jako 'nachlazení'. K nim se právě skupina koronavirů řadí," uvedl Plzák.

Podle něj může čich ovlivnit zánět sliznice, který viry vyvolávají, může omezit přístup vdechovaného vzduchu do oblasti stropu nosní dutiny, kde je umístěný specializovaný čichový epitel, a narušit detekci vůní. "Virus může přímo napadnout a poškodit buňky čichového pole ve stropu dutiny nosní. Další možností je poškození nervové dráhy, kterou jsou čichové vjemy vedeny z nosu do čichového centra v mozku," popsal. Při poruše čichu jsou často postiženy i vjemy chuťové.

Ztráta čichu se podle něj vyskytuje často u pozitivně testovaných pacientů, kteří neměli žádné jiné symptomy. "Pokud se ztráta čichu objeví náhle, řádově ve dnech, a není spojena s jinými zřejmými onemocněními nosu či vedlejších dutin nosních, jedná se v současnosti o vysoké riziko koronavirové infekce," uvedl.

Pacienti by se ztrátou čichu ale podle Plzáka neměli chodit k lékaři. Obecně lékaři radí, aby lidé raději do ordinací praktiků i lékařů specialistů nejdřív volali. Ztráta čichu ale podle Plzáka zatím není příznakem, při jehož výskytu by mohl být člověk na COVID-19 testován. "I když může být náhlá ztráta čichu způsobena i jinými viry, domníváme se, že je rozumné v současné pandemické době předpokládat, že příčinou je COVID-19, dokud to není vyloučeno testováním," uzavřel.

K testu na nákazu novým typem koronaviru musí člověka s podezřením doporučit hygienická stanice, praktický nebo plicní lékař. V začátku epidemie byla nejčastějším důvodem cesta z Itálie nebo jiných rizikových zemí, teď jsou k testům doporučeni lidé se suchým kašlem nebo dušností. Původně byla nutná také teplota nad 38 stupňů Celsia, od minulého týdne byla snížena o půl stupně na 37,5 stupně Celsia.