Lékař: Příznaky chřipky a covidu jsou podobné, potřeba je test

Praha - Příznaky chřipky a covidu-19 jsou špatně rozeznatelné, pacienty s nemocemi dýchacích cest proto budou lékaři testovat. Varují ale před tím, že i chřipka může vést k hospitalizaci či úmrtí, ročně může jít až o 1500 lidí. Zejména senioři by se proto měli proti chřipce očkovat, mají to zdarma. Na dnešní tiskové konferenci na ministerstvu zdravotnictví to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

"Příznaky jsou různě četné, ale víceméně podobné. Každý pacient s respiračním infektem by měl být v ideálním případě vyšetřen lékařem a byl mu udělán antigenní test," řekl Šonka na dotaz ČTK.

U chřipky jsou nejčastějšími uváděnými příznaky horečka, suchý kašel, únava, zimnice, schvácenost, bolest svalů a kloubů, z častých se uvádí také bolest v krku, rýma, nechutenství a bolest očí.

U covidu-19 lékaři uvádějí zvýšenou teplotu či horečku, suchý kašel a únavu jako nejčastější příznaky a jako časté shodně bolest hlavy, v krku, svalů či kloubů. Typickými pouze pro covid-19 jsou ztráta chuti a čichu, svědivá vyrážka, změny tvaru prstů nebo obtížné dýchání. Závažné průběhy obou nemocí se ale projeví shodně dušností a bolestí a tlakem na hrudi.

"Lidé s příznaky by především neměli chodit do práce, ale sami si naordinovat sociální distanci a kontaktovat svého lékaře," doplnil Šonka. Praktičtí lékaři stejně jako po celou dobu epidemie pacienty žádají, aby nechodili do ordinací bez předchozího objednání. "Když je neumíme oddělit v prostoru, tak je musíme oddělit v čase," uvedl. Pacienty s příznaky si tak budou zvát lékaři v jiné časy než například zdravé na prevenci.

Každému pak v ordinaci provedou antigenní test a podle výsledku budou léčit buď chřipku, nebo covid. Starší nebo chronicky nemocné pozitivně testované mohou praktici odeslat k aplikaci monoklonálních protilátek proti covidu-19, které mají zabránit vážnému průběhu nemoci.

Kvůli přísným protiepidemickým opatřením se loni chřipková epidemie v očekávaném termínu na přelomu roku prakticky neprojevila. "V poslední sezoně byla cirkulace v rámci Evropy ponížená o více než 99 procent," uvedl na tiskové konferenci vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Proto je podle něj obtížné predikovat, jak se bude epidemie chřipky vyvíjet letos. Někteří odborníci očekávají, že epidemie udeří po loňském roce velmi silně, podle dalších zůstane opět slabší díky nošení ochrany dýchacích cest a možnostem práce s domova pro lidi s příznaky.

Celkově bylo pro letošní rok objednáno 1,08 milionu dávek vakcíny proti chřipce, asi o 200.000 dávek víc než loni. Zájem byl podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) loni velmi vysoký, čeká ho i letos. "Mnoho ordinací už vakcíny dostalo. Další se v tuto chvíli zaváží, od října by měly být prakticky ve všech ordinacích," doplnil Šonka.

V Česku se proti chřipce každoročně očkuje asi šest až sedm procent populace, ze seniorů každý pátý. Cílem Evropské unie je podle Vojtěcha proočkovanost 30 procent, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje naočkovat 75 procent seniorů. Lidé nad 65 let a chronicky nemocnní mají vakcíny hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ostatní si mohou požádat o příspěvek od své zdravotní pojišťovny.