Lékař: Pětina pacientů kvůli strachu z nákazy odkládá prohlídky

Praha - Pětina pacientů z obavy před nákazou covidem-19 stále odkládá plánované prohlídky v ambulancích. Na jaře jich byla více než polovina, v některých oborech i víc. Podle předsedy České gastroenterologické společnosti a primáře Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty Iscare Milana Lukáše na jaře první nebo pravidelné prohlídky odříkaly až dvě třetiny objednaných. Informoval o tom v tiskové zprávě.

Ordinace lékařů přitom na rozdíl od nemocnic žádné nařízené omezení péče neměly. Nemocnice musely odložitelnou péči omezit 29. října, ministerstvo připravuje mimořádné opatření, které jim umožní ji zase obnovit.

"Strach lidí z toho, že by se mohli ve zdravotnickém zařízení nakazit koronavirem, stále trvá, je ale menší než na jaře. Tehdy se nám z pravidelných nebo i prvních prohlídek odhlašovaly až dvě třetiny objednaných pacientů. Nyní je to do 20 procent maximálně," uvedl Lukáš. Gastroenterologa lidé vyhledávají s nemocemi orgánů zažívacího traktu, jícnem, žaludkem, střevy, játry a slinivkou břišní.

Pokles počtu pacientů zaznamenali také kožní lékaři. Podle ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dermatologa Petra Arenbergera, bylo na jaře asi o třetinu méně lidí, kteří si přišli nechat zkontrolovat kožní znaménka, než před rokem. Nemocnice podle něj ale péči sama nijak neomezovala.

Pacienti někdy odkládali i preventivní či takzvaně screeningové programy. V nich se pravidelně zve k vyšetření, které má onemocnění odhalit u lidí bez příznaků, vybraná skupina, například podle věku.

"Každý měsíc, kdy se nepokračuje ve screeningu kolorektálního karcinomu, propadají sítem včasného záchytu stovky lidí. Ti se mohou v budoucnu potýkat s vážným nádorovým onemocněním," uvedl Lukáš. Ročně tato vyšetření absolvují tisíce lidí, u více než 7600 osob ročně ale lékaři nádor tlustého střeva nebo konečníku odhalí.

Lékaři začátkem března pacienty zejména kvůli nedostatku ochranných pomůcek pro ambulance vyzývali, aby do ordinací nechodili, pokud to nebude nezbytně nutné, a případně lékaře kontaktovali nejdříve telefonicky. Nemocnice omezily péči v polovině března na nutné minimum, obnovovat ji začaly po Velikonocích.

Současné omezení nemocniční péče platí od 26. října, ministerstvo kvůli tomu vydalo mimořádné opatření. Nemocnice, kde ubývá pacientů s covidem-19, začaly postupně rušit vyhrazená oddělení a připravovat je na návrat běžného provozu.