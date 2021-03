Lékař: Odbornosti, které dávají kódy k očkování, budou přibývat

Praha - První chroničtí pacienti mladší 70 let se dnes začali registrovat k očkování proti covidu-19 díky kódům od ambulantních specialistů. Lékaři to podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka vítají. Odbornosti a diagnózy by se měly ještě doplňovat, přislíbilo to ministerstvo, řekl ČTK. V současné době kódy mohou dávat lékaři z 15 odborností. Dostávají je například lidé s rakovinou, cukrovkou nebo obezitou a s dalšími vážnými nemocemi srdce, plic, jater nebo ledvin.

"Je něco jiného, když vybíráte z lidí nad 80 nebo i nad 70 let, kde je větší nemocnost. Ale když jdete do mladších ročníků, kde je velké procento zdravých, tam je selekce potřeba," uvedl Jojko. Vítá proto, že chroničtí pacienti dostali přednost před mladšími věkovými skupinami, které by se měly začít hlásit po Velikonocích.

S kódem od ambulantního specialisty se lidé mohou registrovat k očkování přes web, vybrat si mohou kterékoliv očkovací centrum. Uplatnit kód musí do konce dubna, kdy skončí jejich platnost.

Možnost dát svým pacientům mladším 70 let tento kód mají lékaři z odborností onkologie, kardiologie, diabetologie, pneumologie, alergologie, klinická imunologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, lékařská genetika, nefrologie, neurologie nebo vnitřní lékařství.

"Obracejí se na nás odbornosti, které tam nejsou, a pacienti s diagnózami, které tam nejsou," dodal Jojko. Podrobný seznam diagnóz, které mají nárok na přednostní očkování, zveřejnilo ministerstvo na webu pacientských organizací.

Podle průzkumu společnosti Ipsos pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu bude 97 procent ambulantních specialistů svým pacientům očkování doporučovat. Pacienti se podle průzkumu na očkování často ptají. "Nejčastěji se pacienti ptají na to, zda je pro ně, s ohledem na jejich zdravotní stav, vhodné," uvedl k tomu Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos. Zajímá je také bezpečnost očkovacích látek, jejich nežádoucí účinky a vliv očkování na jimi dlouhodobě užívané léky.