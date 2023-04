Lékař: Červené skvrny na kůži po mnoho let vystavené slunci mohou být nádor

Praha - Červené šupinaté skvrny na kůži po mnoho let vystavené slunci mohou předznamenávat nádor kůže. Nejčastější jsou na hlavě či rukou u lidí nad 60 let, například na pleši. Na tiskové konferenci ke kožním nádorům to řekl Radek Litvik z Fakultní nemocnice Ostrava. Letos se na ně lékaři zaměří i při preventivní akci Stan proti melanomu ve druhé polovině května v Praze, Brně a Ostravě.

Takzvané nemelanomové nádory tvoří 90 procent kožních nádorů, které lékaři u pacientů odhalí. Ročně jich je kolem 3500, melanomů asi 400. "Aktinická keratóza je přednádorový stav, který se vyvíjí na kůži, která je chronicky exponovaná slunečnímu záření," řekl Litvik.

Nejčastější je u lidí nad 60 let, kdy se objeví u každého třetího, a nad 70 let u každého druhého. "Je to onemocnění, které vídáme na kůži spíš u starších jedinců. Je nutno splnit dlouhodobost a určitou kumulativní dávku ultrafialového záření, tím pádem se objevuje nejdříve kolem padesátého roku," dodal.

Na kůži se nejprve objeví červené skvrnky se strukturou podobnou smirkovému papíru, postupně se objeví výraznější kožní šupiny. "V 65 procentech z nich vznikne vysoce invazivní karcinom," dodal. Pacienti, kteří si takové příznaky objeví, by podle něj měli navštívit kožního lékaře.

Ložiska mohou lékaři vyříznout nebo odstranit podobně jako bradavice s pomocí tekutého dusíku. Novými možnostmi je léčba ve formě krému nebo takzvaná fotodynamická léčba, kdy se kůže ozáří určitým spektrem světla, které ty nádorové zahubí.

Podle dermatoložky Moniky Arenbergerové přibývá i melanomových kožních nádorů. "Dneska žije přes 40.000 lidí, kteří mají historii melanomu, tedy aktuálně se léčí nebo jsou doživotně sledováni," uvedla. Díky včasnému záchytu a moderní léčbě ale podle ní nestoupá počet lidí, kteří kvůli tomuto typu nádoru zemřou. V době covidové epidemie lidé podle ní málo chodili na vyšetření, takže se počet odhalených případů o stovky skokově snížil. V datech z roku 2021, která zatím nebyla publikována, očekávají o to větší nárůst.

Muži podle ní mají melanom nejčastěji na trupu, ženy na nohou. "Muži umírají na melanom o třetinu častěji než ženy, přicházejí s pozdějšími stadii, protože podceňují prevenci," dodala. Podle ní to potvrzuje i návštěvnost Stanu proti melanomu, kde dominují ženy.

V Praze bude znovu letos 15. a 16. května na Václavském náměstí, 22. května pak v Brně a o den později v Ostravě. Lékaři se budou zaměřovat kromě klasického vyšetřování znamének kvůli odhalení melanomu také právě na červené skvrny, které mohou být aktinickými keratózami.