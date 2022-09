Lékař Barták byl dnes propuštěn na svobodu z věznice Rýnovice

Jablonec nad Nisou - Z jablonecké věznice Rýnovice byl dnes propuštěn na svobodu lékař Jaroslav Barták. ČTK to potvrdila mluvčí věznice Monika Králová. O podmíněném propuštění Bartáka rozhodl ve čtvrtek Okresní soud v Jablonci, pravomocný se stal verdikt dnes. Státní zástupce se totiž vzdal práva stížnosti. Lékař si ve věznici Rýnovice odpykával dvanáctiletý trest za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak, do jeho vypršení mu zbýval zhruba rok. Barták je nadále v roli obžalovaného v navazující kauze, kdy podle obžaloby ve vězení plánoval vraždy a vydírání. Barták to od počátku odmítá.

Podle čtvrtečního rozhodnutí soudu nyní čeká Bartáka sedmiletý dohled, kdy se bude muset zdržet užívání alkoholu a dalších omamných látek.„Musí se ověřit jeho náprava. Vše musí dokládat probační službě. Nesmí páchat přestupky ani trestnou činnost, pokud bude vyzván podrobit se testu, musí ho podstoupit,“ řekl ve čtvrtek iRozhlasu soudce Jan Hospodka.

"Státní zastupitelství nám sdělilo, že se vzdává práva stížnosti, takže to usnesení tím nabylo právní moci a soud podnikl kroky k tomu, aby byl pan Barták propuštěn," řekl dnes ČTK mluvčí jabloneckého soudu Jaroslav Kneř. Státní zastupitelství mělo na podání stížnosti tři dny, své rozhodnutí sdělilo soudu hned první den.

Mluvčí věznice další podrobnosti k propuštění Bartáka nesdělila. "Vzhledem k tomu, že nedal žádný souhlas k poskytování informací, nic víc k tomu sdělit nemohu," uvedla. Podle webu tn.cz Barták opustil věznici kolem 14:00. Do Rýnovic pro něj přijelo auto, ke kterému ho doprovodila eskorta.

Soud o předčasném propuštění Bartáka rozhodl zejména na základě odborných závěrů znalců. "Byly zpracované posudky na psychický stav pana odsouzeného a na tomto základě tedy soud učinil závěr takový, že lze jeho žádosti vyhovět, že nebude představovat jeho propuštění nějaké riziko," řekl ve čtvrtek Kneř.

U soudu Barták podle serveru iRozhlas uvedl, že bude bydlet u své rodiny, se kterou má stále dobré vztahy, a žít ze starobního důchodu. Aby ale splatil dluhy, které se mu během pobytu za mřížemi nahromadily, chce se vrátit ke své původní profesi. „Kdybych ještě pracoval, tak bych si vzal jako zdravotní sestru nějakou starší zkušenou paní, se kterou bych to už doklepal,“ citoval Bartáka iRozhlas.

Barták v letech 2006 až 2011 napadl deset asistentek a matce jedné z nich vyhrožoval. Ženy hladil a osahával proti jejich vůli, nutil k sexu a znásilnil, když odmítaly jeho úkoly a naléhání. Někdy si pomohl tím, že dívky omámil chemikálií v pití. Asistentkám také vyhrožoval společenskou i fyzickou likvidací. Soudy lékaři uložily souhrnný trest za šest znásilnění, pět případů vydírání a také za sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami.

Barták dál čelí obžalobě z toho, že v roce 2013, kdy si už odpykával trest v liberecké věznici za předchozí odsouzení, ze msty za předchozí odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby. Barták se od počátku hájí tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Podle něj jde o spiknutí proti němu. Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Liberecký krajský soud případ řeší od roku 2014, konečný verdikt ale zatím nevynesl.