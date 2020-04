Lékař: Alergikům může rouška i pomoci, vdechují méně alergenů

Praha - Alergikům může nošení roušky povinné kvůli šíření nového typu koronaviru i pomoci, protože vdechují méně alergenů. Potíže by neměla působit ani dobře léčenému astmatikovi. ČTK to dnes řekl ředitel České iniciativy pro astma Petr Pohunek. Povinné zakrývání nosu a úst platí od 19. března, část astmatiků podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly žádala o výjimku. Mají ji také děti do dvou let nebo autisté.

V Česku trpí alergií nebo astmatem asi třetina populace. Podle odhadů bude za pět let mít tyto potíže polovina obyvatel Evropské unie. "Pozitivní účinek mohou tyto ochranné prostředky mít i pro pylové alergiky a alergické astmatiky, protože mohou významně snížit množství alergenů, které se dostanou do dýchacích cest," uvedl Pohunek. Pokud by nošení roušky či respirátoru působilo významnější dechové potíže nemocnému s astmatem, měl by stav konzultovat s lékařem, který mu může upravit léčbu.

Lékaři upozorňují, že nemoc covid-19 nepředstavuje pro nemocné s astmatem či alergií vyšší riziko než pro běžnou populaci. Zásadní ale je, aby dodržovali lékařem předepsanou léčbu. Podle dřívějších průzkumů velká část pacientů neužívá pravidelně preventivní léky, jen ty na potíže.

Podle Pohunka není prokázáno, že by inhalované kortikosteroidy, které někteří pacienti užívají, onemocnění covid-19 zhoršovaly. "S určitou pravděpodobností by to mohlo nastat při podávání celkových kortikosteroidů v tabletě v době rozvíjející se koronavirové pneumonie," popsal Pohunek. V inhalační formě podle něj riziko nehrozí.

Lékaři také upozorňují, že příznaky covid-19 jsou jiné než příznaky alergie. Koronavirus se projevuje horečkou, kašlem a dušností, zatímco alergie rýmou, ucpaným nosem a kýcháním. Teplota obvykle nebývá.

Alergici jsou na jaře vystaveni zejména pylům. V době květu olše a lísky ještě žádná opatření neplatila, zatímco nástup sezony břízy byl už spojený s karanténními doporučeními. Alergici tak měli zásoby léků ještě před vyhlášením karantény. "Díky tomu mohou okamžitě snížit první příznaky pylové alergie, které někdy přicházejí naprosto nečekaně," uvedla Jitka Petanová z Ústavu imunologie a alergologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Karanténa podle ní alergiky před některými pyly částečně ochránila. "Na druhé straně naší populaci hrozí rizika spojená s omezením fyzické aktivity," dodala lékařka. Alergici by podle ní měli chodit ven na procházku nejlépe ráno nebo po dešti, kdy je koncentrace pylů nižší.

Nemocných s astmatem je v Česku asi 800.000 až 900.000, mezi dětmi asi deset až 12 procent. Nějakou formou alergie, kromě pylů také třeba na prach, roztoče nebo různé druhy potravin, trpí 30 až 40 procent populace. Náklady zdravotních pojišťoven na léčbu alergiků a astmatiků rostou. Spolu s alergiemi je to ročně kolem čtyř miliard korun, na astma jde téměř čtvrtina.