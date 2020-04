Lék favipiravir dnes dorazil do Thomayerovy nemocnice

Ilustrační foto - Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice dorazil 27. dubna 2020 japonský lék favipiravir (na snímku), bude ho distribuovat pro nemocné s covid-19 v dalších nemocnicích. Zájem už projevily Thomayerova nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Léku na chřipku s látkou favipiravir, prodávaného pod názvem Avigan, do Česka dorazí dávka asi pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek stát koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, protože není v tuzemsku registrovaný.

Ilustrační foto - Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice dorazil 27. dubna 2020 japonský lék favipiravir (na snímku), bude ho distribuovat pro nemocné s covid-19 v dalších nemocnicích. Zájem už projevily Thomayerova nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Léku na chřipku s látkou favipiravir, prodávaného pod názvem Avigan, do Česka dorazí dávka asi pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek stát koupí. Lék se bude využívat jako experimentální, protože není v tuzemsku registrovaný. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Thomayerova nemocnice v Praze dnes obdržela experimentální lék favipiravir. Použije ho k léčbě jednoho svého pacienta, který trpí nemocí covid-19. ČTK to dnes řekl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

"Mám informaci od naší přednostky plicní kliniky, paní profesorky Vašákové, že ten lék k nám dnes dorazil. Zatím počítáme s tím, že bude použit u jednoho pacienta," uvedl Sulek.

Japonský lék favipiravir distribuuje do českých nemocnic od pondělí 27. dubna pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Vedle Thomayerovy nemocnice v Praze už zájem projevila i Fakultní nemocnice Hradec Králové. Už dříve to řekl ředitel VFN David Feltl. Lék by podle Feltla měli dostávat zejména pacienti, kteří nemoc nemají příliš dlouho a zároveň jsou ohroženi jinou vážnou nemocí.

Léku na chřipku s látkou favipiravir, prodávaného pod názvem Avigan, do Česka dorazí dávka asi pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek stát koupí.

Lék se bude využívat jako experimentální, protože není v tuzemsku registrovaný. Pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu. Mimořádné použití léku povolilo ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

První pacientka měla v Česku dostat lék v pondělí 27. dubna ve VFN, uvedl Feltl.

Další experimentální léčba, která se používá u pacientů i v Česku, je účinná látka hydroxychlorochin, obsažená v antimalarikách, nebo lék remdesivir. Tento týden chtějí české nemocnice zahájit i léčbu krevní plazmou s protilátkami, kterou získávají od uzdravených pacientů s covid-19.