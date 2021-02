Lék bamlanivimab proti těžkému covidu dostala první pacientka

Praha - Lék bamlanivimab, který má bránit vážnému průběhu nemoci covid-19, dostala ve čtvrtek první pacientka v Česku. Thomayerova nemocnice ji pak bez komplikací propustila domů. Na tiskové konferenci to oznámilo vedení nemocnice. Obdrželo 500 ampulí léku. Podle potřeby ho pro pacienty dostanou i další nemocnice. Premiér Andrej Babiš (ANO)kritizoval klinickou skupinu ministerstva zdravotnictví za rozhodování o nových lécích proti covidu. Podle předsedy vlády je její přístup velice rezervovaný. Chce o tom mluvit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).

Lék bamlanivimab je pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci, skončit v nemocnici a je u nich i riziko úmrtí. Dostávají ho krátce po nakažení. Medikament obsahuje takzvané monoklonární protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. Napodobují tak činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent.

"Včera (ve čtvrtek) dostala lék první pacientka. Doufáme, že jí to pomůže. V klinických studiích šest ze sedmi pacientů, kteří by se dostali do nemocnice, se do ní díky této preventivní léčbě nedostanou," uvedla přednostka pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková. Podle ní nemocnice nečeká jen na léky z ciziny, ale ve spolupráci s vědci a lékařskými fakultami vyvíjí i léky vlastní. Nyní se zkouší klinicky molekuly, které by mohly být účinné u těžších forem nemoci, přiblížila Vašáková.

Bamlanivimab se píchá do žíly. Lékaři pak hodinu pacienta pozorují, poté odchází domů. První pacientka neměla žádné komplikace. Lék dostanou pro nemocné, kteří splní nastavené požadavky, i ostatní nemocnice. Podle zástupců Thomayerovy nemocnice jsou "indikace zatím poměrně omezené", bamlanivimab označili za průlom v léčbě. Česko by mohlo dostat i lék regneron a další přípravky.

Lék je vhodný pro rizikové pacienty s minimálními symptomy, kteří by mohli posléze skončit na jednotce intenzivní péče. Týká se to podle Vašákové třeba lidí nad 65 let, diabetiky, lidi s poruchou imunity nebo po transplantaci. "Snížili bychom zátěž na nemocnice, nejen to, že samotného člověka bychom vyvedli z onemocnění bez těžkého průběhu a ohrožení života," řekla Vašáková. Naopak nevhodný je pro pacienty s rozvinutým onemocněním covid-19. "Virus již u nich napáchal škodu a nelze si od tohoto léku více slibovat. Tam nastupují již jiné léky," dodala.

"Mě dost mrzí, že klinická skupina ministerstva zdravotnictví se k těmto lékům staví velice rezervovaně. Indikace byly velice zúžené. Je to chyba," uvedl při dnešní návštěvě Thomayerovy nemocnice Babiš. Podle něj Česko dostalo nabídku 10.500 dávek bamlanivimabu, objednalo jich 2500. Regneronu mohlo získat 20.000 dávek a v březnu má dorazit 4000 dávek, řekl premiér. "Klinická skupina by měla slyšet i na odborné znalosti lidí z jednotek intenzivní péče. Pokud jsme vydali 15 miliard na roušky a respirátory, nemáme šetřit na těchto látkách," dodal Babiš. Podle něj je přístup absurdní. Chce o něm mluvit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).