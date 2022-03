Leicester podlehl Rennes, přesto postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy

Praha - Fotbalisté Leicesteru uhájili navzdory porážce 1:2 v Rennes dvougólový náskok z úvodního osmifinále Evropské konferenční ligy a postoupili do čtvrtfinále. PSV Eindhoven vyřadil vítězstvím 4:0 FC Kodaň, dvakrát se trefil útočník Eran Zahavi. Po výhře 2:1 v Basileji je mezi nejlepší osmičkou premiérového ročníku soutěže i Marseille.

Rennes poslal do vedení už v osmé minutě Bourigeaud, krátce po změně stran ale srovnal hlavou po rohovém kopu Fofana, jenž se v dresu Leicesteru trefil poprvé. V 76. minutě vstřelil ještě jednou kontaktní gól Tait, prodloužení už si ale francouzský celek nevynutil. "Lišky" postoupily do čtvrtfinále evropského poháru po pěti letech, v sezoně 2016/17 se jim to povedlo dokonce v Lize mistrů.

Souboj PSV Eindhoven přinesl v úvodním duelu přestřelku 4:4, odveta v Dánsku už ale byla zcela v režii favorita. Druhý tým nizozemské ligy v první půli nasměroval za postupem německý mistr světa z roku 2014 Götze, jenž první branku připravil pro Zahaviho a druhou vstřelil sám. Zahavi se navíc v 79. minutě prosadil v pokutovém území podruhé a čtvrtý zásah přidal střídající Madueke. PSV neprohrálo 11. utkání v řadě.

Marseille zvládla domácí duel 2:1 a brzy mohla jít do vedení i v Basileji, Harit ale neproměnil v 35. minutě penaltu. A tak přišel v 62. minutě trest v podobě gólové "rybičky" Ndoyeho. Francouzský velkoklub nakonec poslal do čtvrtfinále v 74. minutě povedeným volejem Ünder a v nastavení přidal vítěznou branku Rongier.

Alkmaar oplatil Bodö/Glimt porážku 1:2 z úvodního měření sil, ukončil norským šampionům po 30 soutěžních utkáních sérii neporazitelnosti a vynutil si prodloužení. Přesto se nakonec radovali hosté, v nastaveném čase prvního prodloužení jim vystřelil postup Sampsted.

Odvetná utkání osmifinále Evropské konferenční ligy: FC Basilej - Marseille 1:2 (0:0) Branky: 63. Ndoye - 74. Ünder, 90.+3 Rongier. První zápas: 1:2, postoupila Marseille. Rennes - Leicester 2:1 (1:0) Branky: 8. Bourigeaud, 76. Tait - 51. Fofana. První zápas: 0:2, postoupil Leicester. FC Kodaň - PSV Eindhoven 0:4 (0:2) Branky: 10. a 79. Zahavi, 38. Götze, 90.+1 Madueke. První zápas: 4:4, postoupil PSV Eindhoven. Alkmaar - Bodö/Glimt 2:2 po prodl. (2:2, 2:1) Branky: 18. a 30. Pavlidis - 26. Pellegrino, 105.+1 Sampsted. První zápas: 1:2, postoupilo Bodö/Glimt. 21:00 Gent - PAOK Soluň, AS Řím - Arnhem, Feyenoord Rotterdam - Partizan Bělehrad.