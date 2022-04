Leicester na úvod semifinále EKL remizoval s AS Řím, Feyenoord porazil Marseille

Leicester (Británie)/Rotterdam - Fotbalisté Leicesteru v úvodním semifinále Evropské konferenční ligy doma remizovali s AS Řím 1:1. Feyenoord, čtvrtfinálový přemožitel pražské Slavie, v Rotterdamu zdolal Marseille 3:2 i díky dvěma gólům Cyriela Desserse. Odvety se hrají příští týden.

Římské mužstvo v Leicesteru skórovalo jako první, když kapitán Pellegrini v 15. minutě zakončil Zalewského akci po křídle. Hosty v prvním poločase podržel brankář Patrício proti Lookmanově ráně.

Svěřenci trenéra Mourinha nejtěsnější vedení po pauze ztratili. V 67. minutě střídající Barnes poslal míč do šestnáctky, kde si Mancini před Lookmanem srazil míč do vlastní branky. V závěru ještě hostující náhradník Oliveira o kousek minul.

V Rotterdamu na začátku neproměnil dvě velké šance hostující Dieng. Feyenoord poslal do vedení v 18. minutě Dessers po přihrávce Sinisterry, který hned za dvě minuty zvýšil na 2:0. Olympique však ještě do přestávky vyrovnal po gólech Dienga a Gersona.

Domácí vstoupili výborně do druhé půle a Dessers jim hned ve 46. minutě vrátil náskok. Nigerijský reprezentant v soutěži podruhé za sebou zaznamenal dvě branky, minule se mu to povedlo na hřišti Slavie při vítězství 3:1. Feyenoord v hlavní části Konferenční ligy udržel neporazitelnost, Marseille naopak v play off poprvé nezvítězila.

Úvodní utkání semifinále fotbalové Evropské konferenční ligy

Feyenoord Rotterdam - Olympique Marseille 3:2 (2:2)

Branky: 18. a 46. Dessers, 20. Sinisterra - 28. Dieng, 40. Gerson. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Malacia, Geertruida, Hendrix - Harit.

Sestavy:

Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til (89. Pedersen), Aursnes, Kökcü (82. Hendrix) - Nelson (65. Linssen), Dessers (82. Džahánbachš), Sinisterra. Trenér: Slot.

Marseille: Mandanda - Rongier, Saliba (85. Lirola), Čaleta-Car (65. Harit), Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Bakambu (46. Gueye), Payet, Dieng (85. Milik). Trenér: Sampaoli.

Leicester City - AS Řím 1:1 (0:1)

Branky: 67. vlastní Mancini - 15. Pellegrini. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso Fernández - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Dewsbury-Hall, Vardy - Abraham, Zaniolo.

Sestavy:

Leicester: Schmeichel - Pereira, Fofana, Evans, Castagne (21. Justin) - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall - Albrighton (62. Barnes ), Vardy (62. Iheanacho), Lookman (83. Pérez). Trenér: Rodgers.

Řím: Patrício - Ibaňez, Smalling, Mancini - Karsdorp, Mchitarjan (57. Veretout), Cristante, Pellegrini (85. Afena-Gyan), Zalewski (85. Viňa) - Zaniolo (69. Oliveira), Abraham. Trenér: Mourinho.