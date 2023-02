Lehečka zahájí kvalifikaci Davis Cupu v Portugalsku proti Borgesovi

Maia (Portugalsko) - Jiří Lehečka a domácí dvojka Nuno Borges rozehrají v sobotu v Portugalsku kvalifikační utkání o postup do finálové fáze tenisového Davisova poháru. Čtvrtfinalista Australian Open vyzve v hale na antuce 105. hráče světa, zápas začne v 16:00 SEČ. Ve druhé dvouhře nastoupí Tomáš Macháč proti portugalské jedničce Joau Sousovi (84.).

Program bude pokračovat v neděli od 16:00 čtyřhrou. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety.

Vítěz postoupí do skupinové fáze finálového turnaje, která se uskuteční od 12. do 17. září. Vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze. Poraženého čeká baráž o udržení v elitní skupině.

Jednadvacetiletý Lehečka, kterému patří v žebříčku ATP 39. místo, bude v kvalifikačním utkání nejvýše postaveným hráčem. S o čtyři roky starším Borgesem se utká poprvé.

Po Lehečkovi půjde do akce česká dvojka a 122. hráč světa Macháč. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna se utkal se Sousou předloni na olympijských hrách v Tokiu a tehdy zvítězil 6:7, 6:4, 6:4.

Češi se s Portugalskem utkají v samostatné historii poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0.

Tým kapitána Navrátila se naposledy probojoval do finálové části Davisova poháru před dvěma lety, kdy se utkal v Innsbrucku s Francií a Velkou Británií. V minulém roce Češi v kvalifikaci neuspěli. Po prohře s Argentinou (0:4) zachránili účast v elitní společnosti v baráži proti Izraeli (3:1).