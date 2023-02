Lehečka zahájí kvalifikaci Davis Cupu v Portugalsku proti Borgesovi

Maia (Portugalsko) - Jiří Lehečka a domácí dvojka Nuno Borges rozehrají v sobotu v Portugalsku kvalifikační utkání o postup do finálové fáze tenisového Davisova poháru. Čtvrtfinalista Australian Open vyzve v hale na antuce 105. hráče světa, zápas začne v 16:00 SEČ. Ve druhé dvouhře nastoupí Tomáš Macháč proti portugalské jedničce Joau Sousovi (84.).

"Dopadlo to, jak jsem čekal. Myslím, že i Portugalci čekali to, co jsem postavil," řekl českým novinářům po losu kapitán Jaroslav Navrátil. "Není důležité, kdo začne, ale hlavní je, jak se budou kluci prezentovat a jak dopadne první den. K soupeři mám respekt, ale myslím, že Lehečka i Macháč jsou malinko lepší hráči. Bude to těžké, ale byl bych spokojený, kdyby to bylo po prvním dni 2:0, při nejhorším 1:1," doplnil Navrátil.

Program bude pokračovat v neděli od 16:00 čtyřhrou. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. Všechny zápasy se hrahá na dva vítězné sety.

Vítěz postoupí do skupinové fáze finálového turnaje, která se uskuteční od 12. do 17. září. Vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze. Poraženého čeká baráž o udržení v elitní skupině.

Jednadvacetiletý Lehečka, kterému patří v žebříčku ATP 39. místo, bude v kvalifikačním utkání nejvýše postaveným hráčem. S o čtyři roky starším Borgesem se utká poprvé. "Vím, že se na Tour pohybuje, hodněkrát jsem ho zaznamenal. Na challengerech předváděl velmi slušné výkony a Portugalsko mu sedí. Budu se na něj muset pečlivě připravit," uvedl Lehečka.

Po něm půjde do akce česká dvojka a 122. hráč světa Macháč. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna se utkal se Sousou předloni na olympijských hrách v Tokiu a tehdy zvítězil 6:7, 6:4, 6:4.

Podle Navrátila se již hráči v Portugalsku aklimatizovali a zvykli si na antukový povrch. "Podklad je betonový a na tom je jemná antuka jako v Paříži. Kurt tedy není pomalý. Rozdíl je jen v běhání, kdy se člověk může klouzat. Natrénovali jsme toho dost, každý den byly bloky po pěti hodinách. Kluci to mají odbouchané a zítra budou připravení na dvouhry," dodal Navrátil.

Češi se s Portugalskem utkají v samostatné historii poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0.

Tým kapitána Navrátila se naposledy probojoval do finálové části Davisova poháru před dvěma lety, kdy se utkal v Innsbrucku s Francií a Velkou Británií. V minulém roce Češi v kvalifikaci neuspěli. Po prohře s Argentinou (0:4) zachránili účast v elitní společnosti v baráži proti Izraeli (3:1).