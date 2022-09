Lehečka zahájí baráž Davis Cupu v Izraeli proti trojce Cukiermanovi

Tel Aviv - Tenista Jiří Lehečka zahájí v pátek daviscupovou baráž na půdě Izraele proti trojce domácího týmu Danielu Cukiermanovi. Česká jednička půjde na tvrdém povrchu v Tel Avivu do akce od 13:00 SELČ. Ve druhé dvouhře vyzve Tomáš Macháč izraelskou dvojku Edana Lešema. Izraelci se minimálně první den musí obejít bez jedničky Jišaje Oliela, který není s největší pravděpodobností zdravotně v pořádku.

Na sobotní čtyřhru jsou zatím nahlášení Zdeněk Kolář s Daliborem Svrčinou. Ve dvouhrách by měli program uzavřít Lehečka proti Lešemovi a Macháč proti Cukiermanovi.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.

Čeští tenisté zahájí v pátek v Izraeli baráž Davisova poháru. Bez zraněného Jiřího Veselého, ale s 63. hráčem světa Jiřím Lehečkou se výběr kapitána Jaroslava Navrátila pokusí potvrdit na tvrdém povrchu v Tel Avivu roli favorita a zajistit si účast v kvalifikaci o finálový turnaj v příštím roce. V opačném případě by tenisty čekal pád do nižšího patra soutěže.

"Izrael bude hrát v domácím prostředí a budou je tlačit diváci. My ale máme jasnou roli favorita," řekl ve videorozhovoru novinářům Navrátil. "Doufám, že se vše bude vyvíjet takovým směrem, abychom byli v pátek a sobotu úspěšní a zachránili se ve Světové skupině," doplnil Navrátil.

Češi se do baráže dostali po březnové porážce 0:4 na hřišti Argentiny. V Izraeli bude mladý český tým s věkovým průměrem lehce přes 21 let favoritem. Vedle soupeřů však bude muset ve Shlomo Group Aréně ustát i atmosféru, kterou může vytvořit zhruba 3500 fanoušků. "Horší než v Argentině to nebude," řekl s úsměvem Navrátil.

S Izraelem se Češi naposledy utkali před čtyřmi lety ve 2. kole evropsko-africké zóny Davisova poháru o postup do baráže. Tehdy v Ostravě zvítězili 3:1 na zápasy.

Českou jedničkou bude dvacetiletý Lehečka. Při absenci Veselého, jehož opět trápí stehenní sval, je jediným zástupcem z elitní stovky žebříčku ATP. Dalšími členy Navrátilova týmu jsou Tomáš Macháč (109. místo), Zdeněk Kolář (156.) a Dalibor Svrčina (217.). Vít Kopřiva (151.) se omluvil z rodinných důvodů. "Čeká přírůstek do rodiny. Absolutně to chápu," podotkl Navrátil.

Nejlepším Izraelcem je 379. hráč světa Jišaj Oliel, jeho krajanovi Edanu Lešemovi patří 444. místo. Nechybí ani veterán Jonathan Erlich, který plní roli hrajícího kapitána. "Oliel je solidní hráč, který se dere nahoru. Znám také Erlicha, se kterým jsem se potkával na tour. Má už nějaký rok, ale svými zkušenostmi má týmu co předat. Nesmíme nic podcenit a jít do toho s plnou parou," uvedl Lehečka.

Sám bude usilovat o první vítězství v reprezentaci. Dosud hrál v Davis Cupu proti favorizovanému Nizozemci Robinu Haasemu, Britovi Cameronu Norriemu a naposledy nestačil na Argentince Sebastiana Báeze. "Budeme sice favorité, ale nesmíme nic podcenit. Bude důležité, abych svou laťku posouval dál a předváděl soustředěný výkon. Věřím, že by se to mohlo povést," řekl Lehečka.

Po dvou pátečních singlech pokračuje program v sobotu čtyřhrou a dalšími dvěma dvouhrami. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety.