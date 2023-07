Lehečka, Veselý i Krejčíková postoupili ve Wimbledonu do 2. kola

Londýn - Londýn - Jiří Lehečka, Jiří Veselý a Barbora Krejčíková postoupili do 2. kola Wimbledonu. Nasazená desítka Krejčíková zdolala domácí Heather Watsonovou 6:2, 7:5, Veselý vyřadil Američana s českými kořeny Sebastiana Kordu ve čtyřech setech a Lehečka zdolal Rakušana Stebastiana Ofnera třikrát 6:4. Přes první překážku nečekaně neprošla nasazená osmnáctka a předloňská finalistka Karolína Plíšková, jež prohrála se Srbkou Natalijou Stevanovičovou 2:6 a 3:6. I druhý wimbledonský zápas zvládla světová jednička Polka Iga Šwiateková bez problémů. Se Španělkou Sarou Sorribesovou ztratila jen dva gamy a zvítězila 6:2 a 6:0. Novak Djokovič udělal druhý krok za osmým wimbledonským titulem, Australana Jordana Thompsona při 350. výhře na grandslamech zdolal 6:3, 7:6 a 7:5.

Jednadvacetiletý Lehečka si připsal si na travnatých dvorcích v All England Clubu první výhru, Rodák z Mladé Boleslavi měl nastoupit proti Ofnerovi stejně jako řada jeho krajanů v úterý, program však přeložilo deštivé počasí. To v Londýně dvakrát ovlivnilo i dnešní duel. Organizátoři museli natáhnout plachty už v prvním setu za stavu 4:4 a 30:30 při servisu Ofnera. Rakušan po návratu na kurt game nedopodával a Lehečka získal první set.

"To byl jeden z klíčových momentů, který určil tempo a směřování zápasu. Za stavu 4:4 jsem na něj hned vletěl. Využil jsem toho, že mohl být trochu tužší po pauze. Pak ustával vítr a ve druhém i třetím setu jsem začal cítit líp i tenisově," řekl po utkání novinářům Lehečka.

Přerušen byl také druhý set a i v něm Lehečka zvládl návrat na dvorec lépe. Dál si držel stoprocentní bilanci na servisu a sadu získal díky brejku v páté hře. Čtvrtfinalista letošního Australian Open už soupeře do ničeho vážného nepustil, brejkl jej ještě na začátku třetího setu a využil po hodině a 42 minutách první mečbol. "Jsem rád, že se mi povedlo vyhrát a přežít první kolo. Na kurtu jsem byl lepším hráčem," doplnil Lehečka.

Dvaasedmdesátý hráč světa Ofner měl jen dva brejkoboly, které nevyužil. Lehečka proměnil tři z deseti a zahrál 22 vítězných míčů. Český tenista vyzve v dalším kole turnajovou osmnáctku Argentince Francisca Cerúndola.

Odložený vstup do turnaje zvládla také turnajová desítka Krejčíková. Domácí Watsonovou porazila na kurtu číslo 1 za hodinu a 35 minut a postoupila do 2. kola Wimbledonu potřetí za sebou. Soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 22:10, neztratila ani jednou servis a vyzve šestnáctiletou Rusku Mirru Andrejevovou.

"Zápas jsem začala velice dobře. Hrála jsem rychle, to jí úplně nesedělo. První set jsem uhrála 6:2, ale bylo to o jednom brejku. Ve druhém jsem měla dost příležitostí. Hodně 30:0, nedařilo se mi to prolomit. Cítila jsem, že čím více budeme hrát a bude uhrávat svůj servis, tím přijde pak zápletka. Bez toho to nejde. Byla jsem ráda, že jsem tu zápletku zvládla a dohrát to ve dvou setech," zhodnotila Krejčíková.

Veselý prošel prvním kolem Wimbledonu i podeváté. Loňského osmifinalistu a 22. nasazeného Kordu přehrál 7:6, 4:6, 6:2 a 6:3. Přerušil tak sérii pěti porážek.

"Je to můj devátý Wimbledon a podeváté jsem prošel do druhého kola. Je to něco, co jsem v hlavě měl, že bych nerad odjížděl po prvním zápase," cenil si Veselý. "Soupeř to byl těžký. Věděl jsem, že Kordič je skvělý hráč, má čtvrtfinále Australian Open a semifinále Queens. Ale také dlouho nehrál kvůli zápěstí. Přece jen jsem si říkal, že když budu dobře podávat, tak na Wimbledonu se mi vždycky dařilo. Zápas jsem zvládl herně i mentálně skvěle. Závěr byly obrovské nervy, myslím si, že to bylo vidět, ale v důležitých momentech jsem nezkazil a uhrál jsem si to,“ dodal.

Nečekaně naopak dohrála Plíšková. Světová devatenáctka získala proti srbské kvalifikantce Stevanovičové jen pět gamů. V 1. kole Wimbledonu vypadla teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2012. Rodačka z Loun prohrála šestý ze sedmi posledních zápasů.

"Soupeřka mi to hodně znepříjemnila, ale já nehrála vůbec dobře. Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Hrálo se mi ale strašně špatně. Tu vysvitlo slunce, tady zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi. Hrála nepříjemně a já si s tím bohužel neporadila," řekla Plíšková.

Plíšková nezískala v duelu s 225. hráčce světa ani jeden brejk, o servis naopak třikrát přišla. První set ztratila po nevydařené koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrála všechny čtyři zbývající hry. Nevyšel jí ani úvod druhého setu, kde brzy prohrávala 0:3 a i přes pět odvrácených mečbolů už manko brejku nesmazala. V 1. kole grandslamu vypadla podruhé za sebou.

Petra Kvitová na centrálním dvorci hraje s Italkou Jasmine Paoliniovou. Duely Karolíny Muchové a Lindy Noskové byly stejně jako zápas 2. kola Kateřiny Siniakové s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou odloženy na čtvrtek.

Djokovič i Šwiateková jsou ve třetím kole

Novak Djokovič udělal druhý krok za osmým wimbledonským titulem, Australana Jordana Thompsona při 350. výhře na grandslamech zdolal 6:3, 7:6 a 7:5. Na trávě neprohrál srbský tenista už třicet zápasů.

Na metu 350 grandslamových výher dosáhl šestatřicetiletý Djokovič jako třetí hráč v historii, před ním jsou legendární Švýcar Roger Federer s 369 výhrami a Američanka Serena Williamsová (365). Na trávě v All England Clubu usiluje také o návrat do čela světového žebříčku.

Druhé wimbledonské kolo zvládla bez problémů i jednička mezi ženami Polka Iga Šwiateková. Se Španělkou Sarou Sorribesovou ztratila jen dva gamy a zvítězila 6:2 a 6:0. Na centrálním kurtu se dvaadvacetiletá tenistka s 84. hráčkou žebříčku zdržely jen hodinu a deset minut.

O postup do osmifinále, čímž by vyrovnala své maximum, si Šwiateková zahraje buď proti Chorvatce Petře Martičové, nebo domácí Diane Parryové. Na trávě v All England Clubu se zatím Polce nedařilo, ale má už tři tituly z antukového Roland Garros a ovládla také US Open na tvrdém povrchu.

"Cítím se sebevědomě a šťastná, což se ve Wimbledonu nestává často," řekla Šwiateková v rozhovoru na kurtu.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (ČR) - Ofner (Rak.) 6:4, 6:4, 6:4, Medveděv (3-Rus.) - Fery (Brit.) 7:5, 6:4, 6:3, Dimitrov (21-Bulh.) - Šimabukuro (Jap.) 6:1, 6:2, 6:1, Fritz (9-USA) - Hanfmann (Něm.) 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, Tiafoe (10-USA) - Wu I-ping (Čína) 7:6 (7:4), 6:3, 6:4, Raonic (Kan.) - Novak (Rak.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, Rune (6-Dán.) - Loffhagen (Brit.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2, Pella (Arg.) - Čorič (13-Chorv.) 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, Paul (16-USA) - Močizuki (Jap.) 7:5, 6:3, 6:1, F. Cerúndolo (18-Arg.) - Borges (Portug.) 5:7, 6:3, 6:3, 6:4, Safiullin (Rus.) - Bautista (20-Šp.) 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, Shapovalov (26-Kan.) - Albot (Rum.) 5:7, 6:4, 6:2, 6:2, Muller - Rinderknech (oba Fr.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 6:4, Mayot - Bonzi (oba Fr.) 6:3, 6:4, 7:5, Barrere (Fr.) - Harris (JAR) 7:5, 6:7 (4:7), 7:5, 6:3, Stricker (Švýc.) - Popyrin (Austr.) 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 7:5, Tsitsipas (5-Řec.) - Thiem (Rak.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), Giron (USA) - Dellien (Bol.) 7:6 (7:2), 6:4, 6:4, Mannarino (Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:3, 6:3, 6:2, Veselý (ČR) - Korda (22-USA) 7:6 (9:7), 4:6, 6:2, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Griekspoor (28-Niz.) 6:4, 6:2, 6:4, Shelton (32-USA) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, Ivaška (Běl.) - Coria (Arg.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:0, Eubanks (USA) - Monteiro (Braz.) 4:6, 7:5, 7:5, 6:3. 2. kolo: Djokovič (2-Srb.) - Thompson (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:5 Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kosťuková (Ukr.) - Sakkariová (8-Řec.) 0:6, 7:5, 6:2, Vekičová (20-Chorv.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:3, Stephensová (USA) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 2:6, 6:3, Cocciarettová (It.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4, Kontaveitová (Est.) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:4, Cristianová (Rum.) - Bronzettiová (It.) 6:3, 6:4, Haddadová Maiaová (13-Braz.) - Putincevová (Kaz.) 3:6, 6:0, 6:4, Ostapenková (17-Lot.) - Minnenová (Belg.) 6:1, 6:2, Alexandrovová (21-Rus.) - Navarrová (USA) 6:4, 6:3, Collinsová (USA) - Grabherová (Rak.) 6:4, 6:4, Paj Čuo-süan (Čína) - Bonaventureová (Belg.) 7:6 (7:0), 6:1, Juvanová (Slovin.) - Gasparjanová (Rus.) 6:0, 6:3, Krejčíková (10-ČR) - Watsonová (Brit.) 6:2, 7:5, Stevanovičová (Srb.) - Karolína Plíšková (18-ČR) 6:2, 6:3, Potapovová (2-Rus.) - Näfová (Švýc.) 6:3, 6:3, Boulterová (Brit.) - Savilleová (Austr.) 7:6 (7:4), 6:2, Gračovová (Fr.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:4, Brengleová (USA) - Erraniová (It.) 6:3, 6:1, Korpatschová (Něm.) - Zhaová (Kan.) 1:6, 6:4, 6:2, Tomovová (Bulh.) - Peraová (27-USA) 6:7 (3:7), 6:3, 6:3, Cornetová (Fr.) - Hibinová (Jap.) 6:2, 6:2, Badosaová (Šp.) - Riskeová-Amritrajová (USA) 6:3, 6:3, Keysová (25-USA) - Kartalová (Brit.) 6:0, 6:3, Andrejevová (Rus.) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 7:5, Blinkovová (Rus.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 4:6, 6:3. 2. kolo: Kasatkinová (11-Rus.) - Burrageová (Brit.) 6:0, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:0.