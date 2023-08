Lehečka titul ve Winston-Salemu nezískal, Menšík si zahraje US Open

New York/Cleveland/Winston-Salem (USA) - Tenista Jiří Lehečka svůj první titul na okruhu ATP nezískal. Ve finále turnaje ve Winston-Salemu podlehl Argentinci Sebastianu Báezovi 4:6, 3:6. Sedmnáctiletý tenista Jakub Menšík proměnil debut v grandslamové kvalifikaci v postup do hlavní soutěže US Open. V závěrečném třetím kole dnes Menšík porazil 7:5, 6:4 krajana Zdeňka Koláře. Španělka Sara Sorribesová došla jako šťastná poražená z kvalifikace na turnaji v Clevelandu až k titulu.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který plnil roli nasazené pětky, nevyužil těsně před grandslamovým US Open příležitost získat první titul na okruhu ATP. Utkání ztratil za hodinu a 35 minut.

Pětatřicátý hráč světa Lehečka neprolomil při premiérové účasti ve finále více než tříleté čekání na českého vítěze turnaje ATP. Naposledy triumfoval na elitním okruhu Jiří Veselý v únoru 2020 v indickém Puné. Před devíti lety vyhrál turnaj ve Winston-Salemu Lukáš Rosol.

Lehečka si přesto vylepšil dosavadní maximum. Nejdále se zatím probojoval do semifinále v Rotterdamu (2022) a Dauhá (2023).

Český tenista postupně vyřadil na turnaji Američana Mitchella Kruegera, Němce Dominika Koepfera a Australana Maxe Purcella. Do finále postoupil bez boje po zranění semifinálového soupeře Sebastiana Kordy.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka měl před zraky svého trenéra Tomáše Berdycha dobrý úvod a díky brejku ve čtvrtém gamu se ujal v prvním setu vedení 3:1. Šestý nasazený Báez ale čtyřmi hrami za sebou vývoj otočil. Za stavu 4:5 mohl Lehečka ještě při soupeřově servisu srovnat, vedl 40:0 a měl celkem čtyři brejkboly. Ani jeden ale nevyužil a Báez se ujal po 53 minutách hry vedení.

Český tenista měl dobře rozehraný i druhý set, hned v úvodu získal po brejku náskok 2:0. Ani tentokrát ale slibný náskok neudržel. O rok starší Báez znovu čtyřmi gamy za sebou vývoj otočil.

V deváté hře sice Lehečka odvrátil při servisu mečbol, při druhém už ale neuspěl a Argentinec mohl radostí padnout na zem. Báez získal svůj čtvrtý titul v kariéře a třetí letos a druhý za sebou. Před Winston-Salemem vyhrál antukový turnaj v Kitzbühelu.

Hlavní soutěž posledního grandslamu sezony začne v pondělí. Lehečka, který vloni při svém debutu v hlavní soutěži dohrál v 1. kole, v něm tentokrát narazí na Aslana Karaceva z Ruska.

Menšík si po debutu v grandslamové kvalifikaci zahraje US Open

Sedmnáctiletý tenista Jakub Menšík proměnil debut v grandslamové kvalifikaci v postup do hlavní soutěže US Open. V závěrečném třetím kole dnes Menšík porazil 7:5, 6:4 krajana Zdeňka Koláře a v prvním kole hlavní soutěže si zahraje s devětadvacetiletým Grégoirem Barrérem z Francie.

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová začne v New Yorku proti korejské kvalifikantce Han Na-le. Na soupeřku z kvalifikace čekala i Karolína Plíšková, která v prvním kole nastoupí proti Rumunce Eleně-Gabriele Ruseové. Jiřímu Veselému přidělil los Francouze Enza Couacauda.

Poslední krok neudělal Tomáš Macháč, jenž ve finále kvalifikace prohrál 6:7 a 2:6 s Chorvatem Bornou Gojem. Hlavní soutěž startuje v New Yorku v pondělí.

Sorribesová došla jako "lucky looser" v Clevelandu až k titulu

Španělská tenistka Sara Sorribesová došla jako šťastná poražená z kvalifikace na turnaji v Clevelandu až k titulu. Ve finále generálky na US Open zdolala čtvrtou nasazenou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 3:6, 6:4, 6:4 a při svém druhém finálovém startu v kariéře získala druhou trofej.

Sorribesová se po porážce v posledním kole kvalifikace dostala do hlavní soutěže jako náhradnice a svou šanci proměnila beze zbytku. Do finále prošla bez zaváhání a první set ztratila až dnes proti světové dvaadvacítce. Ve druhé sadě prohrávala už 2:4, pak se ale nadechla k obratu a koncovku zvládla lépe.

Při podání soupeřky proměnila po dvou a půl hodině čtvrtý mečbol a navázala na svůj premiérový triumf z roku 2021 na turnaji WTA250 v Guadalajaře.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA

(tvrdý povrch, dotace 850.680 dolarů):

Dvouhra - finále:

Báez (6-Arg.) - Lehečka (5-ČR) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Lammons, Withrow (USA) - Skupski, Glasspool (2-Brit.) 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Clevelandu

(tvrdý povrch, dotace 271.363 dolarů):

Dvouhra - finále:

Sorribesová (Šp.) - Alexandrovová (4-Rus.) 3:6, 6:4, 6:4.

Kvalifikace na US Open v New Yorku:

Muži - 3. kolo:

Menšík - Kolář (oba ČR) 7:5, 6:4, Gojo (8-Chorv.) - Macháč (19-ČR) 7:6 (7:5), 6:2.