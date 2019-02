Ostrava - Sedmnáctiletý Jiří Lehečka byl nejpříjemnějším překvapením v českém týmu v neúspěšné kvalifikaci tenisového Davis Cupu proti Nizozemsku. Proti jednatřicetiletému Robinu Haasemu se stejně jako na juniorských turnajích snažil diktovat hru, ale po zápase musel uznat, že v koncovce byl zkušenější soupeř lepší.

Nejmladší tenista, který kdy v českých barvách v Davisově poháru nastoupil, přesto absolvoval skvělou premiéru. Česká jednička Jiří Veselý kvůli zranění nemohla do duelu s Haasem nastoupit a kapitán Jaroslav Navrátil už před čtyřhrou řekl Lehečkovi, že půjde proti Haasemu do hry. "Nečekal jsem, že nastoupím, ale jsem rád, že jsem dostal tu šanci. Měl jsem radost," řekl Lehečka, který dostal přednost před osmnáctiletým Tomášem Macháčem.

Do Ostravy přijel z Melbourne, kde vypadl ve čtvrtfinále juniorky grandslamového Australian Open. Přechod k dospělému tenisu nijak zvlášť nevnímal. "Ty zápasy, které jsem tam odehrál, se odehrávaly tak, že jsem všechnu hru tvořil já. To jsem se snažil aplikovat i tady. Ve třetím setu jsem ale nehrál tak dobře jako v tom druhém a Haase odehrál koncovku lépe," komentoval svůj výkon.

Určitou nervozitu z daviscupové premiéry cítil, ale nebylo na něm znát. "Nebylo to nic šíleného, že bych se z toho hroutil," svěřil se. Zkušenosti mu předával i Radek Štěpánek, který se na své daviscupové nástupce přišel podívat.

Od spoluhráčů i kapitána Navrátila, který se společně se synem Michalem podílí na Lehečkově přípravě, slyšel jen slova chvály. "Je to motivace do dalších dnů, abych na té hře pracoval. Stále je co zlepšovat," reagoval na to. V poslední době hodně pracoval mimo jiné na podání, které mu dnes létalo rychlostí přes 220 kilometrů v hodině. "Snažím se, aby byl ten servis konzistentnější. Zlepšuju se, je to na dobré cestě," pochvaloval si.