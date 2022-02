Lehečka si během volného týdne vylepšil žebříčkové maximum na 92. pozici

Londýn - Tenista Jiří Lehečka sice minulý týden po senzačním semifinále na turnaji v Rotterdamu nehrál, vylepšil si však životní žebříčkové maximum na 92. pozici. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi je tak stále českou jedničkou, Jiří Veselý, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář jsou v první polovině druhé stovky pořadí ATP Tour.

Českou ženskou jedničkou zůstala Barbora Krejčíková, jež je navzdory vyřazení v druhém kole turnaje v Dubaji stále třetí. Ze čtvrtého místa na páté klesla zraněná Karolína Plíšková.

Zatímco žebříčku WTA Tour neohroženě vládne čerstvá šampionka Australian Open Ashleigh Bartyová, v mužském pořadí může dojít po dlouhé době ke změně. V čele je 86. týden za sebou a 361. celkově Srb Novak Djokovič, ale už příští pondělí ho může vystřídat Rus Daniil Medveděv. Ten má vše ve svých rukou: pokud získá titul v Acapulcu, posune se na první místo žebříčku bez ohledu na Djokovičův výsledek na souběžně hraném turnaji v Dubaji.

"Má to ve svých rukou, zaslouží si být jedničkou. Jednou se to stane. Pokud to bude už tento týden, budu první, kdo mu pogratuluje," uvedl na webu ATP Tour Djokovič, jenž přišel o velký náskok vzhledem k tomu, že kvůli chybějící vakcinaci proti koronaviru nemohl obhajovat loňský titul na Australian Open.

Tenisové žebříčky ATP k 21. únoru (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 8875, 2. (2.) Medveděv (Rus.) 8435, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 7515, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 6565, 5. (5.) Nadal (Šp.) 6515, 6. (6.) Berrettini (It.) 4928, 7. (7.) Rubljov (Rus.) 4590, 8. (8.) Ruud (Nor.) 3975, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3883, 10. (10.) Sinner (It.) 3429, ...92. (95.) Lehečka (ČR) 715. Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 9065, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 8735, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 8263, 4. (4.) Ram (USA) 8013, 5. (6.) Zeballos (Arg.) 7120, 6. (5.) Mahut (Fr.) 6965, 7. (7.) Granollers (Šp.) 6963, 8. (9.) Herbert (Fr.) 6140, 9. (10.) Peers (Austr.) 5435, 10. (11.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 5420, ...91. (87.) Jebavý (ČR) 1132. Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 2,159.790, 2. Medveděv 1,649.130, 3. Auger-Aliassime 1,214.760, 4. Shapovalov (Kan.) 1,026.674, 5. Tsitsipas 992.345, 6. Berrettini 954.828, 7. Bautista (Šp.) 793.391, 8. Sinner 656.435, 9. Carreňo (Šp.) 655.671, 10. Schwartzman (Arg.) 628.251, ...82. Lehečka 143.986, 96. Macháč 132.246, 98. Veselý 131.740.

Tenisové žebříčky WTA k 21. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 8330, 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 5568, 3. (3.) Krejčíková (ČR) 5003, 4. (5.) Badosaová (Šp.) 4429, 5. (4.) Karolína Plíšková (ČR) 4347, 6. (8.) Sakkariová (Řec.) 4191, 7. (6.) Kontaveitová (Est.) 4137, 8. (9.) Šwiateková (Pol.) 3936, 9. (7.) Muguruzaová (Šp.) 3350, 10. (10.) Džabúrová (Tun.) 3065, ...21. (25.) Kvitová 2110, 35. (38.) Vondroušová 1487, 42. (40.) Martincová 1206, 48. (45.) Siniaková 1120, 62. (64.) Muchová 953, 96. (97.) Bouzková (všechny ČR) 743.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8785, 2. (2.) Krejčíková 8165, 3. (4.) Mertensová (Belg.) 6645, 4. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6884, 5. (5.) Šibaraová a Aojamaová (obě Jap.) obě 5290, 7. (8.) Dabrowská (Kan.) 4870, 8. (7.) Čang Šuaj (Čína) 4865, 9. (9.) Kuděrmětovová (Rus.) 4670, 10. (13.) Stosurová (Austr.) 3710, ...26. (27.) Hradecká 2785, 28. (28.) Bouzková 2525, 55. (57.) Vondroušová 1451, 60. (59.) Peschkeová 1342, 83. (85.) Voráčová 1070, 95. (97.) Martincová (všechny ČR) 982.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Bartyová 2,289.320, 2. Collinsová (USA) 1,215.816, 3. Krejčíková 737.374, 4. Šwiateková 712.920, 5. Keysová 708.095, 6. Pegulaová (obě USA) 452.150, 7. Cornetová (Fr.) 428.036, 8. Kanepiová (Est.) 408.856, 9. Mertensová 376.904, 10. Badosaová 373.995, 11. Siniaková 350.820, ...23. Vondroušová 233.778, 39. Martincová 164.175, 52. Bouzková 146.090, 77. Kvitová 121.250.